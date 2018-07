Cresce união de divorciados com solteiras entre 97 e 2007

A pesquisa de Registro Civil do IBGE indicou a consolidação do crescimento dos casamentos entre homens que se separam para casar com solteiras. A união entre divorciados e solteiras passou de 4,4% para 7,1% do total de casamentos entre 1997 e 2007. Em dez anos, o encontro de divorciadas com solteiros também aumentou, mas segue em menor proporção: 3,7%. Com mais casamentos entre divorciados, tem caído desde 1997 a proporção de uniões entre solteiros. Há dez anos, a união era a primeira dos dois em 90,1% dos casos. Agora, é de 83,9%. Um ano após se divorciar da primeira mulher, com quem tem uma filha de 16 anos, o publicitário Carlos Thomaz, de 49, casou-se com Luiza, de 40. "Desde que me separei ficou acertado que eu ficaria com minha filha a cada 15 dias. No início isso causou certa dificuldade, mas logo minha filha e minha mulher se tornaram amigas." FACILIDADE O especialista em Direito de Família Maurício Barella explica que o divórcio extrajudicial foi criado para desafogar o Judiciário. "No caso de pessoas sem filhos, o processo era simples, mecânico, então criaram isso para facilitar." Enquanto pela via judicial o trâmite pode levar 40 dias, no cartório a questão pode ser resolvida em até 72 horas. A telefonista Patrícia Domingues divorciou-se em 2007 pela nova lei, após nove anos sem contato com o ex-marido. "Não tínhamos nenhum bem em comum. Resolvemos tudo em pouco mais de meia hora no cartório", conta. "Foi mais fácil do que na época que me separei, quando tivemos de responder perguntas sobre o motivo da separação e se não haveria possibilidade de reconciliação." Para o advogado Luiz Kignel, a lei poupa o casal do "desgaste de enfrentar um juiz, um promotor". "Mas não acho que as pessoas estejam se divorciando mais por causa dessa lei." COLABOROU KARINA TOLEDO