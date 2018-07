Creche gratuita cobra material dos pais

Uma creche conveniada da Prefeitura cobrou dos alunos uma lista com mais de 30 itens, que inclui até papel higiênico. O Centro de Educação Infantil (CEI) Vale Verde IV, no Jaraguá, zona norte, distribuiu aos pais um comunicado em que solicita materiais didáticos e de limpeza pessoal. Ao todo, os itens custam cerca de R$ 90. Por lei, as conveniadas devem oferecer serviço totalmente gratuito. A fundadora da Associação do Vale Verde, Maria dos Santos, disse que houve falha de comunicação e que a colaboração não é obrigatória.