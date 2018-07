Creatina não provoca danos à função renal

Suplementação com creatina não causa comprometimento na função renal, segundo pesquisa da Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo (USP), divulgada pela Agência USP. A substância, usada para aumentar o desempenho físico, é proibida no País desde 1998. O estudo, feito com pessoas saudáveis com idade média de 24 anos, combinou suplementação e atividade física e foi publicado no European Journal of Applyed Physiology.