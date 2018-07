O corte de R$ 35 milhões no orçamento do Ministério do Meio Ambiente para o primeiro trimestre adiou projetos como a criação de parques marinhos e a instalação das primeiras 11 coordenadorias regionais do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade(ICMBio). O valor corresponde a 10% do orçamento previsto para o período.