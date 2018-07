Corrente acelera derretimento de geleira

Como se não bastasse o aquecimento global, cientistas americanos e britânicos descobriram que uma mudança pouco compreendida nas correntes oceânicas pode estar levando mais água para a Antártida e derretendo o gelo a partir de baixo. Não se sabe se essas alterações estão relacionadas à mudança climática. "Minha hipótese é que mais água parece estar vindo em direção à geleira, muito mais do que um aumento na temperatura da água", afirmou Adrian Jenkins, o principal especialista do British Antarctic Survey. Um submarino robô revelou pistas para o aumento no nível dos oceanos ao fazer incursões profundas numa plataforma de gelo na Antártida. Foi a primeira inspeção feita pelo submarino de 7 metros no lado inferior da plataforma localizada perto da geleira de Pine Island. O nível dos oceanos do mundo poderia subir até cerca de 5 metros se o gelo da Antártida Ocidental, incluindo a geleira de Pine Island, derretesse, afirmou ele. A geleira de Pine Island é a que se move com mais rapidez no continente antártico, e seu deslocamento em direção ao oceano está se acelerando.