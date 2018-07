A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) lança na próxima segunda-feira, em Porto Alegre (RS), um selo comemorativo alusivo ao encerramento do Ano Polar Internacional. O selo também marca a importância da proteção e preservação das geleiras da Antártida. No mesmo dia, o Congresso Nacional também apresentará o selo em sessão solene que comemora os 50 anos do Tratado da Antártida. A circulação do selo é nacional.