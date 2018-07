Cores e texturas do verão

Blocos de cores: A composição de cores ultravivas, que surgiu com força total nos looks do inverno, migrou para os acessórios. Nada de discrição, a ordem do dia é jogar os holofotes sobre os sapatos, que podem ter cor única ou mistura de tons vibrantes - e ainda toques metalizados. Escolha sua cartela e não passe despercebida.

Tressê no couro: Um dos trabalhos mais elaborados no couro, o trançado de tiras, muitas vezes feito artesanalmente, dá realmente um efeito especial às peças. Mixando cores ou formando desenhos que remetem à antiga "cadeira de palha", ele veio trazendo cara nova aos calçados. Até a Melissa adotou a ideia e criou uma versão do Oxford.

Tramas rústicas: As fibras naturais invadiram os acessórios e a grande sensação que se anuncia para o verão são as espadrilles, sapatos originalmente feitos de lona com solado de corda, mas que ganharam inúmeras variações nesta estação. O material também foi explorado em outros shapes de saltos e, muitas vezes, sobem para os pés em detalhes ou formando sandálias inteiras.

Estamparia: Com seus desenhos multicoloridos, ela dá visibilidade aos calçados, alçando-os a protagonistas da produção. A novidade é que ela surgiu recobrindo peças inteiras, inclusive os saltos. Podem dar um ar retrô, como no caso dos prints de poás e xadrez vichy, ou bem moderno, como no modelo com crash de estampas.

Bolsa utilitária: Com bolsos para todas as necessidades e de tamanho médio, é leve e fácil de combinar. Destaque para o forro interno, que dá um charme especial. As que têm alças transversais vão estar com tudo nesta temporada.

Shopping bag: A bolsa-sacola ficou popular graças à consciência com a sustentabilidade, que prega que cada uma tem que ter seu próprio meio de carregar as compras. Perfeita para as mulheres práticas, que gostam de se vestir com descontração, sem precisar abrir mão do estilo. Essa da Saad, por exemplo, é uma peça grafitada pela artista plástica Gisele Haru Fujiwara.

Carteira artesanal: Conectada com as tendências da estação - tanto nas cores quanto no uso de palha natural - a peça feita à mão, de Andréa Brito, tem tudo para virar objeto de desejo. Passeia com desenvoltura em looks urbanos mais casuais ou à beira-mar.