Corais têm mais de 4 mil anos

Pesquisadores americanos da Universidade Stanford descobriram que alguns corais de águas profundas são muito mais antigos do que se pensava: um deles tem mais de 4 mil anos. O estudo foi publicado na revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Usando testes para medir a concentração de carbono-14 em corais coletados na costa do Havaí, o cientista Brendan Roark encontrou taxas de crescimento anuais muito lentas em dois gêneros - Gerardia sp e Leiopathes sp. - com tempos de vida estimados em 2.742 e 4.265 anos, respectivamente. Estudos anteriores sugeriam uma idade de, no máximo, 70 anos para os corais do gênero Gerardia sp. A taxa de crescimento foi estimada em 4 mícron e 35 mícron por ano para cada um dos grupos. Um mícron equivale à milésima parte do milímetro. Os corais da espécie Leiopathes glaberrima estão entre os organismos marinhos mais velhos do mundo. O lento crescimento dos recifes de coral torna mais urgente sua conservação.