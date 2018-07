Convite para chá de sumiço

Algum namorado, marido, canditado a alguma coisa já desapareceu sem dar notícias? E você ficou maluca para tentar entender por que aquele sujeito tão bacana SUMIU? Se você respondeu ?sim?, bem-vinda ao mundo dos reles mortais! A maioria de nós já passou por essa situação, mas quero falar é das pessoas diferentes da média. Outro dia um cara mandou para uma mulher um e-mail que poucas, acho, têm o privilégio de receber. Ele AVISOU que ia sumir!!!!!! Eu achei MARAVILHOSO. Ela estava a fim dele. Ele, nem tanto. Tentaram ser amigos, mas ela continuou dandos uns toques de como ele era uma graça. O moço não gostou e mandou o tal e-mail! Ela chorou galões de lágrimas e se achou a maior imbecil da face da terra por ter perdido a amizade de uma pessoa especial. Ele, eu acho, merece um caminhão de beijos de todas as mulheres do planeta porque foi mais do que homem, foi humano. Deve haver poucas coisas que as mulheres DETESTEM mais no mundo do que homens que somem. A gente pode chorar até se desidratar, mas, depois que passa, eles são esquecidos - ou pior, lembrados como MAIS um boboca que sumiu sem falar nada. Já os que não fazem parte da vala comum ficam queridos e respeitados até por quem nem os conhece!