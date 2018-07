Convidadas especiais na passarela da Huis Clos

Uma surpresa no desfile da Huis Clos: 15 modelos de 24 a 64 anos deram um brilho especial. Clientes, amigas das designers, professoras de yôga, ex-modelo e outras indicadas pela Natura, patrocinadora da marca, cruzaram a passarela cheias de estilo, como se fossem profissionais. O astral também era outro. A maioria não conseguiu segurar o sorriso, o que fez a alegria da platéia e dos fotógrafos. As modelos profissionais sempre desfilam com um semblante sério. A goiana Liliana Gomes, de 41 anos, é agente de modelos da agência francesa Viva Model. Pela primeira vez na sua vida ela trocou de lugar com as meninas que costuma ciceronear. ?Sou cliente da Huis Clos e ela me ligou porque acha que eu tenho tipo de modelo?, diz ela com 1,75 m e 57 quilos. ?Estou tremendo até agora. Nem acredito que consegui!?, disse aliviada a empresária carioca Ana Amélia Metsvaht, de 52 anos. Ela foi encontrada por Clô Orosco em uma festa. ?Minha filha que me apoiou e me convenceu a aceitar o convite?. A empresária chegou até ensaiar para não fazer feio na hora. "Levei o salto alto para casa. Nunca havia usado um dessa altura?, contou. A falta de profissionalismo exigiu da organização do desfile mais tempo para se preparar. ?Um desfile de 15 minutos demorou 6 meses para ser produzido?, disse Laura Ferrari, de 40 anos, professora de yôga, que também desfilou. ?Chegamos às 13 horas para treinar para o desfile que começava às 19 horas?, confessou. A idéia de levar mulheres mais velhas para a passarela foi da Natura. O conceito da ?real beleza?. ?Encontramos na Huis Clos afinidade com a nossa crença de que a busca da beleza deve estar liberta de preconceitos e manifestações?, diz Eduardo Costa, diretor da marca da Natura. Camila Morgado A atriz Camila Morgado chegou praticamente disfarçada para o desfile da Huis Clos, na Bienal, no Parque do Ibirapuera, zona sul. A bela ruiva chegou loira, com as madeichas cortadas na altura do pescoço e um franjão. Para completar usava um chapéu romântico e óculos de lentes claras que os modernos costumam usar nas baladas paulistanas. O vestido de mangas bufantes, acinturado e saia rodada era de sua marca preferida, Huis Clos. ?Não entendo de moda. Sou atriz?, diz Camila. ?Não uso tendência, mas roupas que me caem bem.?