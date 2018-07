Converter células-tronco em embrionárias ficou mais fácil

Uma equipe de cientistas simplificou a "receita" da conversão de células-tronco neurais em células-tronco embrionárias: a adição de um único fator de transcrição - genes que controlam a atividade de outros genes - é suficiente para a mudança, afirmam pesquisadores do Instituto Max Planck para Biomedicina Molecular, na Alemanha, em artigo publicado na revista Cell. As células-tronco embrionárias podem formar qualquer outro tipo de célula do corpo, inclusive óvulos e espermatozoides, enquanto as adultas apenas conseguem regenerar células de certos tecidos. A equipe alemã liderada por Hans Schöler descobriu que a adição de um único fator de transcrição, o Oct4, é suficiente para conseguir uma célula-tronco pluripotente induzida a partir de uma célula-tronco adulta. A experiência foi realizada em ratos.