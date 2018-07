Convênio cria maior banco de tumores da AL

Um convênio assinado ontem no Palácio dos Bandeirantes, com a presença do governador José Serra, entre os hospitais do Câncer de Barretos e A.C. Camargo criou o maior banco de tumores da América Latina, com 25 mil amostras. O acordo terá duração mínima de dez anos e prevê, além da cooperação científica entre as instituições, o treinamento e aprimoramento de profissionais, a troca de equipamentos e o uso conjunto de laboratórios de estudos em biologia molecular. Cada um dos hospitais recebe cerca de 9 mil novos casos de câncer por ano. Com a parceria, a expectativa é de que esse número aumente. "Eles (Hospital do Câncer de Barretos) são muito fortes nas ações de prevenção ao câncer, como as carretas com mamógrafos que utilizam na região", diz o presidente do Hospital A.C. Camargo, Ricardo Brentani. O desenvolvimento de pesquisas conjuntas deve contar com a cooperação do M.D. Anderson Cancer Center, dos Estados Unidos. Um dos objetivos é a transferência para o hospital do interior da experiência do A.C. Camargo em pesquisas em oncogenética. Com o acordo, o Hospital do Câncer de Barretos passa a fazer parte do Grupo Brasileiro de Estudos de Tumores Hereditários (GBETH). Fundado em 2003, o GBETH é a maior rede sul-americana de pesquisa de mutações genéticas, com pesquisadores do Uruguai, Argentina e Colômbia. O grupo investe no ensino e pesquisa do câncer hereditário. Outra vantagem para as instituições é o maior poder de negociação nos processos de compra de materiais. "Com certeza vamos economizar com as compras conjuntas", afirma o diretor. "A troca de experiências não será apenas científica, vamos comparar nossas gestões e aprender muito." Em julho, o Hospital A. C. Camargo firmou outro convênio, semelhante, com o Instituto do Câncer de São Paulo.