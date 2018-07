''Contratação de docentes é prioridade''

A chapa do atual vice-reitor da Universidade Estadual Paulista (Unesp), Herman Voorwald, obteve 66,88% dos votos de professores, funcionários e alunos da instituição. Ela vai encabeçar a lista tríplice de candidatos a administrar a Unesp no quadriênio 2009-2012, que será encaminhada ao governador José Serra (PSDB). A outra chapa, liderada por Amilton Ferreira, teve 33,12%. O chefe do Executivo paulista deve confirmar Voorwald como reitor. Atualmente Marcos Macari ocupa o cargo. Em entrevista ao Estado, Voorwald, de 53 anos, afirmou que manterá os critérios de atuação da atual reitoria e comentou as condições para que a Unesp continue participando do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), feito anualmente pelo Ministério da Educação. Haverá mudança em relação à gestão atual? Daremos continuidade aos projetos. Atualmente, sou vice-reitor e chefe da Assessoria de Planejamento Orçamentário da Unesp. Três valores nortearam nossa conduta institucional: responsabilidade, austeridade e transparência. Pretendo manter os mesmos critérios. Ao votar na nossa chapa, a comunidade universitária expressou sua aprovação à atual gestão. Qual deve ser a prioridade? Sem dúvida, a contratação de profissionais. Vamos contratar 400 novos professores para trabalhar em período integral e outros 600 servidores técnico-administrativos. A Unesp continuará participando do Enade? Atualmente, a participação no Enade está sendo discutida pela Pró-Reitoria de Graduação e pelos coordenadores dos cursos de graduação. A tendência é continuar participando do exame, mas só depois de dialogar com o Ministério da Educação e colocar sobre a mesa alguns critérios que tornariam a avaliação mais efetiva. De qualquer forma, considero importante a inclusão das demais universidades estaduais de São Paulo no Enade. A USP já está discutindo a participação no exame. Quando será inaugurado o câmpus da Unesp na Barra Funda, na zona oeste de São Paulo? Até o fim do ano. Pretendemos transferir o Instituto de Artes - que atualmente está no Ipiranga, zona sul de São Paulo - e o Instituto de Física Teórica - que fica na região central da cidade - para o câmpus da Barra Funda. Os alunos vão utilizar as instalações já no próximo período letivo, que começa em março. Como você avalia o recente processo de expansão da Unesp no interior paulista? Houve críticas de que poderia comprometer a qualidade dos cursos oferecidos pela instituição. A expansão ocorreu logo depois do ano 2000. Foram criados 38 novos cursos. Oito deles estavam em sete novos câmpus. Conseguimos consolidar essas graduações nos últimos anos e já há propostas para a criação de mais cursos. É um processo importante, pois leva desenvolvimento a essas regiões do Estado.