Contra todos os males

Com todo o respeito, os santos estão entre o sagrado e o profano. Para cada vela acesa para São Judas Tadeu ou Santo Expedito, há uma turma deixando um dedinho de cerveja no copo do bar ?para o santo?. Eles marcam presença maciça num dos festejos mais tradicionais e populares do Brasil: a festa junina. O costume veio da Europa e ganhou muitos sotaques pelo país afora. Se São Pedro é um dos mais lembrados nesses dias chuvosos de verão, Santo Antônio pode ir se preparando porque muita moça solteirona deverá colocar sua imagem de castigo até que arranje um bom partido. Maio é o mês das noivas e ele não pode falhar. Uma oração para cada mal Os santos não estão apenas nos altares das igrejas: suas imagens são vendidas em lojas de decoração e feiras descoladas. Estão estampadas em bolsas, camisetas, na cultura pop. Quem são se lembra das exclamações de Robin, o menino prodígio, na série Batman, exibida a partir dos anos 60, na televisão? ?Santa Memória?, hein? Só no Google, a maior bússola virtual contemporânea, a palavra possui mais de 78 milhões de ocorrências. E não é para menos: desde as primeiras histórias e milagres atribuídos aos santos que se tem notícia, eles passaram a exercer fascínio entre as pessoas. Não apenas as de fé. Com a Reforma Protestante no século 16, porém, o frade Martinho Lutero veio a público se opor à devoção eles, considerando a prática pura superstição. A Igreja em sua defesa explicou que invocar um santo não tem a mesma intensidade que a adoração a Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. Através dos séculos, a existência dos santos e a comprovação de seus feitos intriga estudiosos e cientistas atrás de evidências. Porém, para muita gente, o culto aos santos não é nenhum mistério. Na leitura de boa parte dos cristãos, eles foram mártires. Dotados de bondade e abnegação, seguiram princípios divinos de promover o bem. Remédio do bom Luís Edgar de Andrade, jornalista cearense radicado no Rio de Janeiro, descobriu uma espécie de devoção coletiva pouco conhecida no Brasil. No livro Os Quatorze Santos de Emergência (Editora Objetiva), ele dá detalhes sobre esse amuleto utilizado especialmente para garantir a saúde do corpo e da alma. ?Até 2001, eu nunca havia ouvido falar nesses santos de emergência. Eu estava lendo uma coleção sobre o santo de cada dia quando encontrei a primeira referência. Daí, surgiu o interesse pela pesquisa. Foi complicado encontrar referências bibliográficas em português. Boa parte dos relatos era em alemão?, conta. De acordo com o autor do livro, em muitos países da Europa, os 14 santos têm suas especialidades, mas, quando evocados conjuntamente, são imbatíveis. Santo Acácio combate as dores de cabeça; Santa Bárbara baixa a febre; São Brás é eficiente contra as dores de garganta; Santa Catarina evita morte súbita; São Ciríaco evita acidentes; São Dinis nos previne das indesejáveis enxaquecas; com Santo Erasmo é adeus às cólicas intestinais; Santo Eustáquio é ideal para evitar situações de desespero; São Gil vai contra o medo; São Guido, para os epiléticos; São Jorge é poderoso também contra as doenças de pele; Santa Margarida age em favor dos rins; e São Pantaleão dá aquela força para os pulmões. Os santos de emergência começaram a ser cultuados como intercessores divinos na Idade Média. As graças que eles concedem a seus fiéis são lembradas em várias romarias e manifestações de fé também nos Estados Unidos, de acordo com o autor da publicação - que traz ainda o décimo quinto elemento, conforme a região. Na França é Nossa Senhora; na Alemanha, São Magno de Füssen ou São Quirino; na Áustria, São Osvaldo ou São Leonardo. Como passou a colecionar histórias bastante interessantes sobre os santos, Luis Edgar de Andrade lembra a de São Nicolau, um desses décimos quintos protetores. ?Embora não seja titular, ele afasta muitos males. O santo é indicado contra assaltos e seqüestros. Certa vez, assaltantes entraram numa casa destruindo tudo. Chegaram a açoitar a imagem de São Nicolau que estava na sala. Não é que a imagem se materializou e o santo chamou a atenção dos bandidos, que, apavorados, devolveram tudo e saíram correndo?? Em Quatorze Santos de Emergência, estão registradas passagens como essa e dicas valiosas para abolir xaropes e injeções. Que tal uma reza para São Cristóvão no período de cólicas menstruais? Ou se apegar a Santa Catarina quando a enxaqueca tomar conta? São Roque é um ótimo antitérmico e São Leonardo ajuda a eliminar quilinhos extras. Cada profissão também tem o seu santo protetor. Luís Edgar listou algumas no penúltimo capítulo do livro. Arquitetos podem acender uma vela para Santa Bárbara; atores devem colocar São Guido na coxia; bombeiros podem se apegar a quatro: Santa Bárbara, São Eustáquio, São Nicolau e São Sebastião. Até os veterinários podem lidar melhor com os bichinhos de estimação se escolherem... São Francisco? Nada disso, São Brás. Para que os pedidos sejam alcançados, no final do livro há preces e ladainhas que valem não apenas para um 2007 cercado de santa proteção.