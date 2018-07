Conselho faz advertência por problemas em propaganda

O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo censurou publicamente a Imbra em agosto deste ano por propaganda antiética em razão de problemas, como anúncios que não informavam o nome e números dos dentistas responsáveis, além de propagandas sobre suposto serviços gratuitos, o que também é proibido pelo código de ética da categoria. Segundo Marco Antônio Manfredini, integrante da comissão de ética do conselho, a oferta de serviços gratuitos é também classificada como concorrência desleal. A empresa terá de pagar multa de R$ 3.000. "Não existia comunicação nesta área e tudo que é novo tivemos de aprender com o tempo, construir e ajustar", afirmou o presidente da Imbra, Jorge Rocha, que não é dentista mas tem acompanhado as discussões no conselho. "Quando você está criando a evolução alguém tem de pagar o ônus de ser o primeiro", completou Rocha.