Conquista de 40 anos tinha cunho político

"Estamos ouvindo vocês, Águia." A frase transmitida ao espaço do centro de comando da Nasa em Houston era "metade pergunta, metade resposta", segundo relato posterior do astronauta Michael Collins - que aguardava, em órbita, notícias dos companheiros que haviam embarcado no módulo lunar para tentar o primeiro pouso humano em outro corpo celeste. A dúvida justificava-se: com o módulo Águia em plena descida, o astronauta Neil Armstrong viu que a área de pouso prevista continha uma cratera e diversos pedregulhos e foi forçado a pilotar o módulo em um voo imprevisto, em busca de um local menos hostil. A tensão só desapareceu com a voz de Armstrong: "Houston, aqui é a Base Tranquilidade. O Águia pousou." Era 20 de julho de 1969. Quarenta anos depois, nenhuma nação foi capaz de repetir o feito: 12 homens caminharam na Lua de 1969 a 1972, e sem os bilhões de dólares necessários para recriar a tecnologia que tornou isso possível, nenhum outro jamais caminhará. O que aconteceu? Em uma palavra: política. O pouso do Águia, seguido pela caminhada de Armstrong e de seu colega Edwin "Buzz" Aldrin na superfície da Lua e pelo posterior retorno de ambos e de Collins à Terra, marcou o cumprimento de uma promessa feita por John F. Kennedy, em 1961: "Acredito que esta nação deve se comprometer em, antes que a década acabe, colocar um homem na Lua e trazê-lo em segurança de volta à Terra." Quatro anos antes da fala de Kennedy, a União Soviética havia posto o Sputnik em órbita. O programa Apollo fora concebido no espírito de uma disputa de prestígio e de tecnologia com os soviéticos. Vencida a corrida, ele perdia sua razão de ser. Não que esse fato já estivesse claro em julho de 1969. Duas semanas depois do pouso, o alemão Wernher von Braun, criador do foguete Saturno V, responsável por levar homens à Lua, apresentou ao governo dos EUA um ambicioso programa de exploração espacial, que previa a construção de estações em órbita da Terra, de onde partiriam para Marte naves movidas a energia nuclear. A visão de Von Braun alinhava-se com o futuro visionário retratado no filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, de Stanley Kubrick. Mas o ímpeto desapareceu. A Nasa passou a sofrer cortes orçamentários, o apoio popular diminuiu e o foco da política dos EUA para o espaço voltou-se para a vizinhança mais imediata da Terra. A marca dessa mudança foi o uso de um foguete Saturno V, em 1973, não para levar homens à Lua, mas para pôr em órbita a estação espacial Skylab. O foco na órbita terrestre parecia fazer sentido de várias maneiras, inclusive economicamente: os ônibus espaciais poderiam até dar lucro, realizando voos semanais para levar carga ao espaço. Fábricas e laboratórios instalados em gravidade zero poderiam produzir drogas e materiais de enorme valor. Nada disso se materializou. A destruição do ônibus espacial Challenger na decolagem, em 1986, mostrou que o voo desse tipo de nave nunca seria tão simples ou rotineiro quanto se previa. No fim, todos os planos para a ocupação da órbita próxima da Terra geraram, como único resultado concreto, a atual Estação Espacial Internacional (ISS). O programa Apollo inspirou gerações e injetou conhecimento nas indústrias de microeletrônica, computadores, eletrônica de bordo e novos materiais. Graças a ele, o homem possui hoje a diálise e sistemas purificadores da água, comida congelada, sensores de gases, materiais antiaderentes, de economia de energia e resistentes ao fogo. Os voos americanos permitiram ao homem saber mais sobre a Lua do que qualquer outro objeto no espaço, excetuando-se a Terra. Foram coletados 2 mil materiais de nove pontos do satélite e recolhidos 382 quilos em seis aterrissagens das Apollos. As pedras lunares são um importante registro da história do sistema solar.