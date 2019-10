Conheça o Corrida das Blogueiras, reality que busca a próxima grande influencer do Brasil

Equipe do Corrida das Blogueiras: os apresentadores, as juradas e a coach Foto: Dia Estúdio

Esqueça o Big Brother, A Fazenda e O Aprendiz. A hora agora é da Corrida das Blogueiras, reality show transmitido pelo YouTube que tem um objetivo: escolher a próxima grande blogueira do Brasil. Nada de provas de resistência para garantir o posto de líder ou fazendeiro da semana, ou ainda, de mesas de negociação que podem terminar em demissão. O negócio é provar que você é a melhor em montar looks do dia, produzir stories, editar vídeos e entregar boas “publis”.

O reality - feito pelo canal Diva Depressão - é inspirado no fenômeno RuPaul’s Drag Race, competição americana de drag queens. Eduardo Camargo e Filipe Oliveira, a dupla que faz o Diva Depressão, conta que o próprio nome do reality, Corrida das Blogueiras, é uma sátira ao programa americano.

Eles dizem que na época em que tiveram a ideia, estavam fazendo muitos vídeos sobre o mundo das blogueiras: “pouco antes de acontecer a primeira temporada as blogueiras tiveram um boom, essa coisa do ramo da beleza, as blogueiras mais ‘diferentonas’, que não seguiam o ‘padrão’, e aí pensamos: “por que não fazer um RuPaul de blogueiras?”, diz Eduardo.

A segunda temporada, que está no ar agora, terá oito episódios. Os sete primeiros foram gravados em cinco dias e são disponibilizados semanalmente às terças-feiras. A final será ao vivo no dia 3 de dezembro. Nas redes sociais - e no próprio chat do YouTube - as reações do público são bastante semelhantes às dos fãs dos realities da TV. Há torcida para esta ou aquela participante, criação de memes instantâneos, gifs e hashtags.

ai gabi só quem assistiu a primeira temporada sabe #CorridaDasBlogueiras pic.twitter.com/4JQUMOuvU6 — ⧗ (@doctorjubz) October 22, 2019

minha mãe me vendo aprontar ///// meu irmão sabendo que eu vou apanhar#CorridaDasBlogueiras pic.twitter.com/IDcK0A88UQ — alsácia-lorena (@rayar4n) October 23, 2019

É comum pensar em um canal de YouTube e imaginar que o processo de produção - por mais trabalhoso que seja - conta com uma equipe pequena de pessoas. Isto não acontece no Corrida das Blogueiras. A equipe do canal e da produtora é formada por cerca de 35 profissionais, como cameramen, produtores e editores, uma força-tarefa que começa a trabalhar na etapa de seleção dos participantes.

Cerca de 17 mil blogueiros de todo o País se inscreveram para esta temporada. O número é superior aos 10 mil que tentaram fazer parte da primeira, que hoje conta com mais de 3 milhões de visualizações. Tanto homens quanto mulheres podiam participar da seleção, desde que, somando o número de inscritos em seus canais do YouTube ao de seguidores no Instagram, o número não ultrapassasse 200 mil.

Participantes da segunda temporada do Corrida das Blogueiras Foto: Reprodução/Diva Depressão

“O nosso propósito era formar um casting muito talentoso, diverso, e composto por pessoas que talvez no dia a dia não tivessem tanta chance de conseguir destaque no mercado”, diz Eduardo, o “Edu”, sobre os critérios para a seleção das oito participantes desta temporada. “A gente queria que fossem pessoas talentosas, que estivessem ali não por serem negras, gordas, magras, mas que tivessem um talento acima disso. Dentro das inscrições, das pessoas mais diversas, pegamos as pessoas mais talentosas”, completa.

Durante a maratona de gravações, os participantes - Andressah Catty, Ego Oliver, Juliana Haendchen, Kenya Borges, Lea Muller, Palloma Tamirys, Tabatha Cuzziol e Vini Freire - ficavam confinados em um hotel, em quartos separados - e em diferentes andares, sem acesso uns aos outros. E o melhor: sem celular. “Até quando iam para o local de gravação, iam em carros separados. A gente dava um espaço de 10 minutos entre uma e outra para chegarem sozinhas e ficarem isoladas até o começo da gravação de cada episódio”, conta Eduardo.

A cada semana, eles fazem de tudo para não ir para o “flop”, o “paredão” do Corrida das Blogueiras. As provas envolvem o universo das blogueiras: produção de vídeos para um canal fictício e disputas para descobrir quem faz a melhor parceria paga com uma marca, as famosas “publis”, por exemplo. E vale tudo: desde “publi” de papel higiênico até disquetes.

Jurados do Corrida das Blogueiras Foto: Dia Estúdio

A decisão de quem fica e quem sai não depende só de Felipe e Eduardo: o reality conta com um júri fixo, formado pelas youtubers Maíra Medeiros e Lorelay Fox. Além deles, cada episódio conta com a participação especial de uma blogueira profissional diferente. O humor, característico do canal Diva Depressão, ganha ainda mais espaço com a presença da “coach de blogueiras”, a Blogueirinha.

A grande vencedora leva R$10 mil reais em dinheiro, um kit de maquiagem, um smartphone e uma colaboração com o Diva Depressão.