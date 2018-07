Conheça modelos de óculos de sol para aproveitar o verão

SÃO PAULO - Há óculos de todos os tipos e para todos os gostos. Dos modelos mais quadrados, que ficam melhores em rostos mais alongados; aos de formas arredondadas, mais adequados para pessoas de feições angulosas; e, ainda, os famosos "aviadores", modelos clássicos que ficam bem em quase todos os tipos de rostos.

Os de acetato são mais vistosos, especialmente se coloridos, enquanto os de armação de metal costumam ser mais discretos e versáteis. No entanto, ambos tomam outras proporções quando têm aplicações de pedras e logos grandes, adereços que ficam melhores em mulheres que gostam de chamar a atenção.

O importante é achar o modelo que combine com o seu tipo físico e traduza bem sua personalidade, já que os óculos de sol são o complemento dos seus olhos.

No verão, esse acessório fashion é indispensável para protegê-la dos raios solares e da claridade. O ideal é consultar um médico antes, para que lhe indique a possível necessidade de uso do grau, além da presença do anti-reflexo (que diminui a fadiga dos olhos) e da proteção Ultra Violeta.

Coordenação de moda e texto: Virna Wulkan

Fotos: Felipe Rau/AE

Produção de moda: Suzana Ginez

Assistente de produção: Julia Felice

Cabelo e maquiagem: Amauri Bezerra e Ana Paula Basílio, do Studio W Iguatemi, tel.: 3094-2640

Modelo: Barbara Cavazzoti (Agência Way)

1. Da esquerda para a direita, modelos feitos de acetato: Peach by Constança Basto (R$ 138,00); Chilli Beans (R$ 198,00); Evoke (R$ 614,00); Gianfranco Ferre para General Optical (R$ 679,00); Gianfranco Ferre para General Optical (R$ 609,00).

2. Da esquerda para a direita, óculos feitos de acetato em diferentes cores: 284 (R$ 128,00); Peach by Constança Basto (R$ 138,00); Lupa Lupa (R$ 130,00); Chilli Beans (R$ 128,00); Evoke (R$ 499,00).

3. Da esquerda para a direita, modelos feitos de metal: Evoke (R$ 848,00); Givenchy para Wilvale de Rigo (R$ 1.054,00); Tom Ford para Marcolin (R$ 1.558,00); Victor Hugo para Wilvale de Rigo (R$ 980,00); Peach by Constança Basto (R$ 138,00).

ONDE ACHAR

284 : tel.: 3841-4000

Chilli Beans : tel.: 3062-3266

Evoke : tel.: 3034-3690

Gianfranco Ferre para General Optical : tel.: 3097-0299

Lupa Lupa : tel.: 2197-7918

Marcolin : tel.: 0800-771-5557

Peach by Constança Basto : tel.: 3758-5211