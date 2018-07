Congresso reúne professor de francês

Começa hoje em Brasília o XVII Congresso Brasileiro dos Professores de Francês, com o tema Políticas públicas e mudanças na educação: para um ensino recíproco do português e do francês. Já foram feitas mais de mil inscrições para o evento, que coincidirá com a visita do presidente Nicolas Sarkozy ao País. O congresso, que acontece no Centro de Convenções Ulysses Guimarães e na Universidade de Brasília, termina na quinta-feira.