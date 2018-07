Congresso de hidroterapia no final de abril

Nos dias 28, 29 e 30, o Brasil será sede dos estudos de terapias dentro da água com a realização do 1° Congresso Brasileiro de Hidroterapia e Terapias Corporais Aquáticas, em São Paulo. O encontro deverá receber profissionais de diversas partes do mundo, como México, Venezuela, Chile, Espanha, França, Uruguai e Argentina. Segundo os organizadores, o objetivo é tornar o país uma referência em estudos e pesquisas de terapias corporais aquáticas no mundo. Para mais informações, acesse o www.congressodehidroterapia.com.