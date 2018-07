Conforto e bossa

A experiência como designer em empresas ligadas à moda e a paixão por sapatos levaram Priscila Callegari a sonhar com sua própria marca. Após vários trabalhos em empresas brasileiras de calçados, ela notou que havia cópia demais e design de menos na indústria. "O setor calçadista brasileiro sempre copiou. Temos mão-de-obra e couro abundante, mas sempre houve um problema de design." De sua busca por sapatos confortáveis nasceu a Ciaomao. O nome é um jeito de mesclar Ocidente e Oriente. Os sapatos foram feitos a partir de fôrmas confortáveis desenvolvidas especialmente para a marca, no pólo calçadista de Franca, interior de São Paulo. Uma vasta gama de acessórios que são vendidos separadamente convidam a cliente a criar um sapato novo todo dia. "Queria criar uma linha com muito design, mas alheia a tendências", conta. Um fuxico aqui e uma tirinha estampada de onça acolá dão nova cara aos modelos.