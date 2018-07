Confira dicas para ansiosos

IOGA *respirar, inspirar... Para os mais afoitos, procurar uma escola de ioga pode ser uma alternativa. Afinal, respirar tranqüilamente acalma o corpo e a mente. "A ioga faz com que o padrão respiratório sofra mudanças positivas, acalmando a mente", afirma Puja Punita, professora de ioga. FLORAIS *gotinhas poderosas "Florais ampliam a capacidade de comunicação entre a alma e a personalidade, desbloqueando e também limpando o canal de comunicação, promovendo o equilíbrio do corpo", diz a terapeuta holística Adriana Cardoso. Segundo ela, eles tiram a sensação de ‘peso nas costas’ e a impressão de que nada dá certo na vida. KUNG FU *arte marcial também é zen "O Kung Fu proporciona um excelente condicionamento físico, disposição e equilíbrio, além de diminuir a ansiedade", afirma Gabriel Amorim, fundador do Templo Shaolin. A rotina do treino é puxada: meia hora de exercícios para fortalecer músculos e mais meia hora de prática dos movimentos característicos do esporte. Dá para suar a camisa e esquecer dos problemas! ALIMENTAÇÃO *ela deve ser regrada, sim A comida é a melhor amiga (ou inimiga) de uma pessoa ansiosa. Descontar o estresse em uma macarronada ou se esbaldar no chocolate não resolve a questão . Prefira alimentos saudáveis! LIAN GONG *bem-estar da cabeça aos pés "A prática diária do tipo de exercício nos leva a obter flexibilidade e bem-estar", ensina Tatta Beltran, professora de Lian Gong na Vittas. A técnica une medicina terapêutica e conduta física, um conjunto de manobras que objetiva a prevenção e o tratamento de dores físicas e turbulências mentais. ACUPUNTURA *sem medo das agulhas Não olhe torto para as agulhas da acupuntura. Segundo o médico Hong Jin Pai, elas não machucam. "É uma leve picada e os resultados são satisfatórios quando se trata de desconfortos na mente." SHIRODARA *dica importada da Índia "A técnica relaxa a mente por meio de um fio contínuo de óleo morno que cai sobre a testa. Este ponto é chamado de terceiro olho", afirma Andrea Alves, diretora do Spa Jaya.