Confira a lista de vencedores do 16º Prêmio APTR de Teatro

Eduardo Moscovis e Cris Vianna apresentaram o 16º Prêmio APTR de Teatro. Foto: Instagram/@aptroficial

A noite desta segunda-feira, 6, marcou o retorno da celebração presencial do Prêmio APTR de Teatro após dois anos de pandemia. Em sua 16ª edição, o evento ocorreu no Teatro Claro Rio, em Copacabana, no Rio de Janeiro.

Os atores Eduardo Moscovis e Cris Vianna comandaram a apresentação. Mesmo com o retorno do público presencial, a cerimônia foi transmitida ao vivo pelo canal do YouTube da Associação dos Produtores de Teatro (APTR).

Ao todo, foram 15 categorias que contemplaram 37 peças de teatro que estiveram em cartaz no último ano em todo o País.

Entre os vencedores, 13 foram escolhidos pelo júri. O prêmio Especial foi eleito por membros da comissão. Já o prêmio de Produção foi votado pelos associados da APTR e contemplou apenas peças realizadas presencialmente no último ano.

No início da cerimônia, ocorreu um tributo aos 100 anos do nascimento de Bibi Ferreira. Depois, as atrizes Izabella Bicalho, Ana Carbatti e Ana Paula Black subiram no palco cantando Gota d’Água, de Chico Buarque, acompanhadas pela Orquestra Maré do Amanhã - composta por 40 músicos e regida pelo maestro Filipe Köchem.

A orquestra permaneceu no palco e realizou a trilha de toda a cerimônia junto às participações especiais. Ao longo da noite, o evento ainda contou com quatro homenagens, todas elas com direito a um número musical.

A primeira da noite foi para o ator Antônio Pedro, que foi reverenciado por Vilma Melo e Édio Nunes com a canção Samba do Avião, de Tom Jobim. Depois, Suely Franco foi homenageada por Sérgio Loroza e Bruce Gomlevsky com a canção Metamorfose Ambulante, de Raul Seixas.

Em seguida, foi a vez do ator Emiliano Queiroz, que marcou o teatro brasileiro como Geni na peça Ópera do Malandro. A canção da personagem no espetáculo, Geni e o Zepelim, escrita por Chico Buarque, foi interpretada por Letícia Sabatella.

Por fim, Miriam Mehler recebeu a homenagem de Lilian Valeska, Luísa Loroza e Letícia Soares. As três cantaram Carcará, de João do Vale e Jose Candido.

A noite encerrou com o Grupo Negra Palavra performando a música Merda, de Caetano Veloso, e chamando todos os presentes para cantarem juntos. Uma homenagem ao teatro e a todos que trabalham e dedicam suas vidas a essa arte.

Confira a lista de vencedores

Autor:

Consuelo De Castro - Medeia Por Consuelo De Castro

Guilherme Gonzalez - Rainha

Júlia Spadaccini e Marcia Brasil - Angustia-Me

Luiz Marfuz - A Filha Da Monga

Pedro Bertoldi - A Última Negra

Direção:

Fernando Philbert - Cuidado Com as Velhinhas Carentes e Solitárias

Gabriel Fernandes e Bete Coelho - Medeia Por Consuelo De Castro

Marcos Damaceno - Árvores Abatidas Ou Para Luis Melo

Miwa Yanagizawa - Em Nome Da Mãe

Vinicius Arneiro - Aquilo De Que Não Se Pode Falar

Cenografia:

Analu Prestes - Sonhos Para Vestir

Desirée Bastos - Em Nome Da Mãe

Luciano Wieser - A Última Invenção

Natalia Lana - Cuidado Com as Velhinhas Carentes e Solitárias

Sara Antunes - Dora

Figurino:

Desirée Bastos - Em Nome Da Mãe

Kabila Aruanda - Sonhos Para Vestir

Marieta Spada - Cuidado Com as Velhinhas Carentes e Solitárias

Simone Mina e Carol Bertier - Gaivota

Quitéria Kelly - A Frasqueira de Jacy

Iluminação:

Elisa Mendes - Em Nome Da Mãe

Waldo León - Árvores Abatidas Ou Para Luis Melo

Renato Machado - Vozes Do Silêncio

Vilmar Olos - Cuidado Com as Velhinhas Carentes e Solitárias

Wagner Antônio - Dora

Música:

Barulhista - Ficções Sônicas 02

Federico Puppi - Em Nome Da Mãe

Felipe Storino - Aquilo De Que Não Se Pode Falar

Luciano Salvador Bahia - A Filha Da Monga

Marcelo Alonso Neves - Cuidado Com as Velhinhas Carentes e Solitárias

Ator em papel Coadjuvante:

Alexandre Mitre - Conectados

Eduardo Ramos - Psicose 4h48

Joelson Medeiros - Cuidado Com as Velhinhas Carentes e Solitárias

Osvaldo Mil - Pão e Circo

Thadeu Matos - Conectados

Atriz em papel Coadjuvante:

Luiza Curvo - Gaivota

Márcia Do Valle - Luíza Mahin - Eu Ainda Continuo Aqui

Maria Esmeralda Forte - Meu Filho Só Anda Um Pouco Mais Lento

Ator em papel Protagonista:

Claudio Mendes - Lições Dramáticas Por João Caetano

Filipe Codeço - Aquilo De Que Não Se Pode Falar

Henrique Fontes - A Frasqueira De Jacy

Luis Lobianco - Macbeth 2020

Sérgio Rufino - Rainha

Atriz em papel Protagonista:

Bete Coelho - Medeia Por Consuelo De Castro

Carolina Virgüez - Vozes Do Silêncio

Rosana Stavis - Psicose 4h48 / Árvores Abatidas Ou Para Luis Melo

Sara Antunes - Dora / Sonhos Para Vestir

Suzana Nascimento - Em Nome Da Mãe

Vilma Melo - Mãe De Santo

Espetáculo:

Aquilo De Que Não Se Pode Falar

Dora

Em Nome Da Mãe

Ficções Sônicas 02

Medeia Por Consuelo De Castro

Vozes Do Silêncio

Jovem Talento – Troféu Manoela Pinto Guimarães:

Elenco - Invencíveis

Elenco - Revolução Na América Do Sul

Felipe Frazão - Meu Filho Só Anda Um Pouco Mais Lento

Lucas Andrade - Ficções Sônicas 02

Yumo Apurinã - Por Detrás De O Balcão

Produção:

Zaquim - O Musical - Aventura Teatros Ltda

Pinóquio - Cia Pequod - Teatro De Animação

O Dragão - Companhia Ensaio Aberto

Coração De Campanha - Niska Produções Culturais Ltda.

Categoria Especial:

Ana Beatriz Nogueira - pelo projeto Teatro Sem Bolso

Espetáculo Infanto-Juvenil:

A Menina Akili E Seu Tambor Falante, O Musical (Autor: Verônica Bonfim | Direção: Rodrigo França)

Ah, Se La Fontaine Estivesse Por Aqui... (Autor: Denise Crispun | Direção: Marta Paret)

Cabelos Arrepiados (Autor: Karen Acioly | Direção: Tércio Silva)

Na Borda Do Mundo (Autor: Cecília Ripoll | Direção: Bando de Palhaços com supervisão cênica de Luiz Carlos Vasconcelos)

Papelê - Uma Aventura De Papel (Autor: Dramaturgia de Max Reinert a partir de processo colaborativo de criação | Direção: Max Reinert)

Quase De Verdade (Autor: Clarice Lispector| Direção Coletiva: Carol Badra, Débora Duboc, Gpeteanh, Marco Lima e Petrônio Gontijo)

Assista à cerimônia: