Confidências ao pé do secador

A rotina dos profissionais que trabalham em salões de beleza daria um filme de Almodóvar, sonho acalentado pela manicure cearense Maria Floriscélia, cuja história está alguns parágrafos abaixo. Não importa se o salão é de grife, se está nos Jardins, num bairro de classe média ou na periferia. É só juntar o mulherio que nem o barulho dos secadores abafa o tricô. Os confidentes - cabeleireiros, maquiadores, esteticistas, manicures - compartilham momentos bons, ruins, cômicos e dramáticos da clientela e, dependendo da cumplicidade, a bancada vira um divã. Para Sérgio G., do Studio W do Shopping Iguatemi - que atende uma média de 400 clientes por mês -, o cabeleireiro incorpora o papel de terapeuta, porque, à princípio, é um profissional que necessariamente gosta do ser humano. "Você acaba acompanhando a trajetória de vida daquela cliente, é convidado para casamentos, ouve os desabafos de quem está se separando, compartilha bons e maus momentos." Além de um confessionário informal, o salão é também o endereço certo para paquerar, fazer contatos profissionais, encontrar novos amigos e, principalmente, se divertir. "A mulher sai de lá se sentindo mais bonita e mais leve", conclui. Com 30 anos de estrada, empresárias poderosas na agenda e passagens por badalados salões da cidade, o cabeleireiro Nilton Tamba, o "Japa", não se esquece da saia-justa pela qual passou no começo da carreira, nos anos 80. "Atendia uma mulher muito estranha, tanto no visual como no comportamento. Um dia estava fazendo o cabelo da diretora de um banco, quando a tal cliente chegou. Pedi ao meu assistente para lavar o cabelo dela - função, aliás, que nem era minha. A mulher retrucou em voz alta para todo mundo ouvir: disse que estava pagando, quando, de repente, a mãe dela, que também estava no salão, pegou a vassoura da faxineira e me ameaçou, gritando que na casa delas tinha homem que vestia calça. Não me esqueço da cena por nada", conta, aos risos. Outro momento tenso dos salões: cliente que chega abalada emocionalmente, querendo mudar tudo. "Quando escuto coisas do tipo: ?detona, mete a tesoura que hoje quero ficar linda, chique e poderosa?, procuro conversar, porque, no dia seguinte, bate a ressaca e ela pode transferir a culpa da mudança radical para o cabeleireiro." E quem acha que os redutos de beleza classe AAA são feitos de glamour, perfume francês e finesse está redondamente enganado. Quando rola um deslize, haja jogo de cintura: - Uma cliente do Nordeste vinha a São Paulo de dois em dois meses só para arrumar o cabelo comigo. Recém-operada de uma plástica, estava sentada no lavatório, quando, de repente, soltou gases em alto e bom som. Fez-se um longo silêncio, seguido de olhares e risinhos abafados, quando ela começou o discurso: "madame não solta pum, é? Fui operada, não posso segurar." Porém, a cena que mais o chocou aconteceu há 20 anos. "Atendia uma família aparentemente normal - pai, mulher e as duas filhas pré-adolescentes. Um dia o marido estava cortando o cabelo comigo e comentou alto com a esposa: olha, fulano chegou. Pintou um clima, com olhares através dos espelhos. Curioso, perguntei para a mulher quem era o rapaz tão maravilhoso e, com a maior naturalidade, ela disse: o ex-namorado do meu marido." Depois dessa, Nilton jura que não se espanta com mais nada, nem mesmo com o caso do marido desempregado, que, além de ganhar pensão da ex, ficar com o carro e com a casa, agora quer metade das ações dela. Se as macas de massagistas falassem... Uma esteticista que atende uma clientela de alto poder aquisitivo - e prefere não revelar o nome - disse que, dependendo do estado emocional das clientes, quando chega o fim do dia, está com o corpo todo dolorido. "Se o clima está carregado, bocejo sem parar, e o jeito é fazer uma energização descalça, rezando o Pai Nosso." Com dez anos de profissão, só de tocar os pés da cliente já sabe como anda o astral. "As carentes marcam a massagem mais para desabafar e trocar confidências. Nessas horas, dou palpite apenas se me pedirem. Caso contrário, só escuto." Conta que, em certas situações, controla-se para não abrir a boca. É assim que age, por exemplo, com um casal que vai junto ao salão onde trabalha. "Ela só vê qualidades no marido, mas basta ela viajar a trabalho no fim de semana que ele corre para cortar o cabelo e combinar, pelo celular, a balada com os amigos." Traições, separações e conflitos de toda a sorte chegam aos ouvidos da "terapeuta", que tem opinião formada a respeito. "A maioria dos problemas das clientes bem-resolvidas acontece porque elas ganham mais do que eles, e o sexo masculino não sabe lidar com essa situação. Como resultado, acabam sozinhas." MANICURE CABEÇA Manicure é um pouco repórter (tem faro, é curiosa por natureza), comediante, psicóloga e consultora de beleza. Escuta os desabafos e, baseada na grande amostragem de histórias das clientes, dá conselhos. Ou recebe, como no caso de Maria Floriscéia Bandeira Piovan, 47 anos, a Celinha, que faz as unhas da colunista Joyce Pascowitch, da produtora de TV e cinema Suzana Villas Boas, da roteirista Fernanda Young, entre outros nomes. Depois de ter trabalhado por um tempo no salão de Mauro Freire, nos Jardins, Celinha passou a atender a seleta clientela em domicílio, situação que estreitou os laços, muito além dos esmaltes importados. "Elas são boas, generosas, sempre me ajudam quando preciso", comenta. Cercada de mulheres inteligentes, antenadas e bem relacionadas, a manicure sem instrução, infância difícil, que se envolveu com homem casado e passou por situações barra pesada com sua filha, conta que aprendeu muito com suas clientes, adquiriu especialmente o gosto pelo cinema. "Depois que assisti ao filme Tudo sobre Minha Mãe, fiquei fascinada por Almodóvar." Tanto que se matriculou num curso de roteiro, bancado por uma de suas clientes. Durante um ano, reservou duas horas por dia para escrever Desobediência, roteiro do longa-metragem autobiográfico, recheado de dramas, personagens fortes, conflitos amorosos e familiares. "Quando acabei, mostrei para o Arnaldo Jabor, Fernanda Young e Suzana Villas Boas para ouvir suas opiniões." Com sinal verde, conseguiu enviar o roteiro para a produtora na Espanha, mas o material foi devolvido com uma carta. "Fiquei chateada, mas não desisti. Fernanda, roteirista de Muito Gelo e Dois Dedos D?água, disse que o longa dela levou sete anos para ser exibido. Enviei o roteiro para Murilo Sales, Conspiração Filmes, Fernando Meirelles e Bruno Barreto", conta Celinha, que foi escalada por Suzana Villas Boas para dar uma mãozinha na organização do Festival Internacional de Cinema, em Paraty, que aconteceu em outubro. As cores da moda dos esmaltes passam, mas a amizade fica. A manicure Conceição Oliveira, a "Con", está na profissão há 21 anos e trabalha há 10 com Celso Kamura. Simpatia em pessoa, a morena maranhense acha bonita a relação de amizade com suas clientes, mas não gosta de misturar as coisas. "Fora do salão, não saio com elas, não freqüento a casa, nem aceito convite para ir a festas." O que mais gosta no trabalho? "Interagir com a cliente, sugerir uma mudança no visual, apresentar novos produtos e até trocar receitas." Por mais rígida que seja a postura profissional, fala, a proximidade é inevitável, como um casamento. Nas horas alegres e tristes, "Con" é sempre um ombro amigo. CLIENTES E CONSULTORAS O hairstylist Celso Kamura dispensa apresentações. Ele faz a cabeça de Marta Suplicy, Angélica, Grazi Massafera, do roqueiro Supla, além de donas de casa, empresárias, médicas, advogadas, gente da área de moda e publicidade. Segundo fala, há clientes e clientes. "Quando o relacionamento tem abertura, elas me dão uma consultoria, sem que eu saia do salão, como dermatologistas, decoradoras, advogadas, investidoras", conta. Há 30 anos no métier, concorda que os profissionais são meio terapeutas. "Mas, assim como os terapeutas, também temos o nosso código de ética", afirma. Discreto, não fala sobre as mais ou menos favoritas, mas dá uma pista do perfil feminino que admira. "A mulher mais interessante não é o que aparenta ser à primeira vista." A rotina do salão tem também situações enigmáticas, como uma mulher que Kamura atende há 20 anos. "Não gosto dela e vice-versa, mas, mesmo assim, ela só corta o cabelo comigo. Um casamento de fachada!" Confidências íntimas só de clientes antigas, certo? Errado. Uma das situações mais inusitadas pela qual Celso já passou partiu de uma noiva, que viu uma única vez, no dia da cerimônia. "Ela estava com o corpo todo cheio de marcas, e foi logo se abrindo, dizendo que as tais marcas eram do cunhado, por sinal, padrinho do casamento. Gastei tubos e mais tubos de corretivo para disfarçar as manchas." Já a make mais inóspita foi a que fez para a mãe de uma noiva: "não é que a mulher morreu do coração no meio da festa?" E as clientes, o que acham? As que são fiéis a seus cabeleireiros sentem-se à vontade para falar da vida pessoal e do trabalho. A personal trainer e apresentadora da Rede Brasil, Mariana Dib, confidencia que costuma ir mais vezes ao salão nos dias em que está de baixo astral. Basta uma hidratação e um bom papo com o coiffeur e amigo Cido Soares, do Spa M3 Hair, para se esquecer dos problemas. Também elogia o seu profissionalismo: "ele ouve e acata a opinião da cliente, sem estrelismos." Cido, por sua vez, rasga seda para a cliente, cuja parceria já dura quatro anos. "A Mariana é a minha deusa. Faço dela a minha vitrine." Algumas clientes, conta ele, ficam tão íntimas que saem juntos para a balada. "Também rola uma troca de roupas e maquiagem", conta Cido, que faz performance como drag queen. MUDANÇA RADICAL "Sabemos que a cadeira do cabeleireiro se transforma, muitas vezes, em divã de analista, e saber filtrar esse processo sem interferir nos julgamentos do cliente é uma ciência que aprendemos com o tempo", fala o cabeleireiro Silas Moraes Coelho, do salão Theo de Souza. Ele não se esquece de uma jovem senhora que, ao saber que o marido a traía com uma moça de 20 anos, resolveu mudar tudo em busca do resgate da juventude: - Assim que entrou pelo salão, foi logo sentenciando que precisava aparentar 30 anos a menos. Não deu outra. Tentei orientar, fazê-la desistir de algumas idéias absurdas, mas não teve jeito: já havia marcado até um cirurgião plástico. Daí foi aquele banho de química! A danada fez tudo o que tinha e o que não tinha direito, até porque gastar o cartão pago pelo marido também fazia parte da vingança desordenada. O corte foi outro fiasco, pois escolheu um modelo que não dava nem para uma garotinha de 10 anos usar, e acabou ficando com cara de penico. Mas o pior ainda estava por vir: a cirurgia plástica. Dois meses se passaram sem nenhuma notícia da cliente, até que um dia ela ressurgiu. "O tal cirurgião era um charlatão. Escondida atrás de peruca e óculos escuros, relatou dias de sofrimento e revolta, que lhe custaram a perda do bico dos seios e do umbigo, além de várias cicatrizes." No entanto, Silas notou que, além da mudança física, havia algo diferente no seu comportamento. "Contou que, depois da fatídica metamorfose, havia se purificado, que se libertara do mundo plástico e permissivo. Tinha largado o marido e se juntado a um pastor ou coisa assim, não entendi bem. Estava feliz, pois transcendera o universo do corpo e agora só queria aparar as pontas do cabelo novo, que não era mais tingido." NOIVADO DESFEITO O cabeleireiro Theo de Souza foi o primeiro a conhecer o desfecho nada feliz do romance de uma jovem cliente com seu personal trainer. "Estava tudo preparado para o casamento no ano seguinte: apartamento comprado em conjunto com o noivo, bufê, decoração, vestido, etc. De repente aparece um novo professor na academia onde ela treinava. Bonito, pernas e bíceps bem torneados. A tentação foi maior e rolou uma paixão." A moça, conta Theo, jogou tudo para o alto. "Terminou o noivado, desfez a compra conjunta do apê e mergulhou de cabeça no novo relacionamento." O ex-noivo resolveu virar o jogo. Fez luzes nos cabelos, malhava todos os dias na academia para recompor a auto-estima e logo arranjou outra beldade, superando o golpe. Mas a noiva não teve a mesma sorte: - Algum tempo depois, ela recebeu por engano um e-mail do novo affair, endereçado a outro rapaz, agradecendo os bons momentos que haviam curtido juntos. Ficou desesperada, arrasada, mas de nada adiantou. O rapaz era gay ou bissexual e, na semana seguinte, sumiu da academia e da vida dela. Restou o corpinho malhado e o coração destroçado. Fui o primeiro a saber e partimos pra um novo look: recomeço em salão é assim.