Concurso de Miss Reina Internacional de Las Américas é adiado

A miss Stefanie Cohen vai representar o Brasil no Concurso de Miss Reina Internacional de Las Américas, na Costa Rica. Foto: Instagram/@cohenstefanie

O Concurso Reina Internacional de los Mares y del Turismo 2022, que estava previsto para ocorrer entre os dias 23 e 30 de maio, na Costa Rica, foi adiado para o mês de setembro.

Em comunicado publicado na conta da Instagram do perfil Miss Brasil de Las Américas a mudança ocorreu "por razões de força maior".

"Por razões de força maior, o concurso Reina Internacional de los Mares y del Turismo 2022, que aconteceria entre os dias 23 e 30 deste mês, foi adiado para o mês de setembro. Nossas misses mantêm a preparação para embarcarem rumo à Costa Rica, no dia 19 de setembro. Continuem acompanhando a jornada. Contamos com a torcida de todos!", diz o comunicado.

A miss paulistana Stefanie Cohen vai representar o Brasil na competição, que conta com representantes de todos os países da América Latina.

Stefanie comemorou o convite em suas redes sociais.

"Tenho certeza que será uma etapa extremamente desafiadora, com mulheres incríveis de toda a América - mas 'a mulher brasileira' será representada. Somos fortes, guerreiras e intensas. Somos muito mais do que belas. Muito mais do que um corpo. Acordamos cedo e batalhamos, somos mil e uma mulheres em um só corpo, somos 'borogodó'", escreveu a miss.