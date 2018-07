Concurso de engenhocas ''verdes''

Qual o futuro da sustentabilidade na indústria de equipamentos eletrônicos? Inventores com consciência ecológica e apaixonados por tecnologia buscam respostas para essa pergunta por meio de um concurso curioso. A competição promovida pelo site Greener Gadgets incentiva a criação de produtos que respeitam o ambiente. Na segunda edição do evento, um dos 50 finalistas sugeriu, por exemplo, um medidor que, instalado nas torneiras da casa, calcula o gasto diário de água. Com sistema WI-FI, ele atualiza números que ajudam no combate ao desperdício. Outro participante projetou uma impressora que utiliza como tinta a borra do café ou do chá (foto). Mas é preciso jogar um pouco de água quando for usar. Os internautas escolheram as engenhocas que acharam mais interessantes no site (www.greenergadgets.com). As dez mais votadas serão apresentadas em Nova York, nos Estados Unidos, durante uma conferência sobre sustentabilidade e tecnologia. A plateia vai eleger o vencedor por meio das palmas, sem gastar energia elétrica.