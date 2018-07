A Universidade de São Paulo (USP) comemorou ontem seus 75 anos com um concerto da Orquestra Sinfônica da USP no Teatro Alfa. O evento foi aberto ao público e contou com a presença do governador José Serra, do prefeito Gilberto Kassab, do ministro da Educação, Fernando Haddad e da reitora Suely Vilela. A orquestra, que apresentou o hino da USP e outras peças, foi regida pelo maestro Julio Medaglia.