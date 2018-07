Comunidades, perfis e scraps, só para eles

Graças a iniciativa de dois especialistas em tecnologia e amantes de animais de estimação, já é possível criar um perfil do seu bichinho na internet. O Petkurt (www.petkurt.com.br) é o novo site brasileiro de relacionamento direcionado aos pets. Assim como no Orkut, o sistema permite convidar amigos, criar comunidades, álbum de fotos, entre outros serviços. Na verdade, em poucos dias, o site deverá ser transformado em um portal, abastecido diariamente com informações e serviços para os animais e seus proprietários. ?Na internet, você busca uma informação sobre um determinado bicho e encontra dez fontes diferentes, com dados contraditórios. Queremos fazer um local para criar laços de amizade e informar?, explica Alexandre Domingues, que abriu o Petkurt com o sócio Fernando Bortolato. O site parece mesmo que está caindo no gosto dos internautas. Com menos de 30 dias de existência, já foram cadastrados mais de 22 mil animais, de diversas espécies e raças, como cães, gatos, cavalos, pássaros e até insetos. Os famosos também se renderam à idéia, como a modelo Wanessa Martins, capa da revista ?Sexy? de novembro, que criou perfis para seus dois felinos. ?Eu tenho o Phantron e a Camilla. O site é muito legal porque, a cada dia, entra mais gente querendo mostrar seu bichinho. Além disso, você pode trocar informações e tirar dúvidas com pessoas que têm o mesmo animal que você. O Phantron, por exemplo, é um gato de uma raça rara, tanto que só encontrei um igual a ele?, explica Wanessa. Para a modelo, essa forma de relacionamento também é interessante porque as conversas são sempre relacionadas às atividades dos animais. ?Eu, por exemplo, conto as aventuras dos meus gatos para amigos. Às vezes, escrevo umas maluquices?, revela. O estudante Victor Vallore, de 17 anos, proprietário da cadela Xuxa, não conhecia o site, mas gostou da idéia - apesar de achar meio maluquice as pessoas escreverem como se fossem os animais. ?Achei bem legal, mas também não deixa de ser diferente?, comenta. Se muitos acreditam que é maluquice falar como se fosse seu melhor amigo, imagine se colocar no lugar de um bicho de pelúcia. Sim, no Petkurt existe uma área reservada só para eles. Bichos de pelúcia também têm espaço O Petkurt não discrimina ninguém, mesmo aqueles que não têm um animal de estimação real. Isso porque existe uma área especialmente reservada para os amantes de bichos de pelúcia. Para Laura Prado, essa foi a forma de contar as ?aventuras? de seus macacos Laurika e Ferzinho. ?Eu amo meus bichinhos. Como não posso ter um de verdade, porque não paro em casa, adotei os dois e sempre conto sobre nossas viagens?, explica. Já a modelo Wanessa Martins vai cadastrar seus dois sapos de pano no site de relacionamento. ?No perfil dos meus gatos, eu tenho um amiguinho de pelúcia e amei. Vou cadastrar o Brendo e a Brenda, que sempre me acompanham, e contar nossas aventuras?, comenta.