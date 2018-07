Compreensão substitui decoreba no novo Enem

O novo Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que deverá substituir o vestibular de parte das universidades federais a partir deste ano, exigirá dos estudantes conhecimento, raciocínio e, principalmente, capacidade de relacionar temas para chegar à resposta correta. Uma mesma pergunta poderá incluir, ao mesmo tempo, temas de história e geografia, de biologia e química ou de literatura e compreensão de linguagem. Exemplos de questões preparadas para o Estado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) mostram que o novo Enem será não apenas mais longo, mas bem mais complexo. "No Enem atual, o aluno não precisa, por exemplo, saber ciências. Uma pessoa que lê bastante pode ter um bom resultado", explica o presidente do Inep, Reynaldo Fernandes. "O novo exige mais conhecimento de conteúdo." O exame concentrava suas questões em interpretação de textos e linguagens e lógica, sem contar com perguntas de ciências, história e geografia. Já os vestibulares cobrem todas as áreas, mas tendem a se concentrar em perguntas com respostas muito específicas. Um exemplo, retirado da Fuvest de 2008, é uma questão que, após um pequeno texto, pergunta a qual movimento ele se referia: liberalismo, feudalismo, mercantilismo, escravismo ou corporativismo. "Esse tipo de questão não cairá no novo Enem. Serão todas de contextualização e situações-problema", diz Reynaldo. RACIOCÍNIO Uma das questões obtidas como exemplo, a de ciências humanas, usa um texto literário de Machado de Assis, do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, para tratar de escravidão, navegação marítima e condições históricas do Brasil no século 19. Já a questão de matemática deixa de lado fórmulas e a necessidade de fazer contas. Usa um gráfico para perguntar a que tempo acontece a inversão da corrente elétrica retratada. A resposta exige observação e análise (veja a questão nesta página). O novo Enem terá 200 questões nas áreas de matemática, ciências da natureza, ciências humanas e linguagem e códigos; além de redação. As perguntas terão graus diferentes de dificuldade, em número igual a cada ano, para permitir comparação de resultado. O Inep está preparando 1,5 mil questões, que serão testadas em grupos de estudantes de ensino médio ou de primeiro ano de universidade. No total, o Inep pretende ter entre 3,5 mil e 4,5 mil questões prontas. O Ministério da Educação propôs às federais que substituam o vestibular pelo Enem. Os alunos poderiam usar a nota para concorrer em até cinco cursos de diferentes instituições. As universidades estão definindo se aderem ou não ao sistema.