Componente do RNA achado em estrelas

Cientistas europeus descobriram a presença de glicolaldeído, um açúcar que entra na composição do RNA, numa região do espaço de intensa formação de estrelas, a 26 mil anos-luz do Sistema Solar. O RNA é molécula fundamental para a vida na Terra. "(Essas) moléculas talvez sejam abundantes em regiões onde planetas e estrelas estão se formando", disse ao estadao.com.br uma das autoras da descoberta, Serena Viti, do University College London. Mais informações