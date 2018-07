Arqueólogos alemães e peruanos descobriram em Sechin Bajo, norte do Peru, um complexo gigante de cerca de 5,5 mil anos. A área de 30 hectares abrange construções de várias épocas. As mais recentes teriam 3,6 mil anos. Um dos achados mais bem conservados é uma construção de pedra e adobe de 125 por 150 metros, com quatro pátios internos.