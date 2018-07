Como usar os protetores Auditivos?

De modo geral, pode-se dizer que os protetores auriculares não causam nenhum problema nos ouvidos ao serem usados todas as noites. Alguns tipos de protetores, contudo, podem se partir. Nesse caso, os fragmentos que permanecem nos ouvidos precisam ser removidos por um especialista. O outro problema é o grau de sensibilidade da pele de cada pessoa. O protetor pode causar, nas pessoas alérgicas, uma dermatite de contato, que ocasiona uma reação da pele, que pode descamar ou produzir secreção. Alguns usuários dizem que secam bem os ouvidos antes de colocarem o protetor. Secam por quê? Porque se encontra úmido ou porque molhou? Se os molha antes de colocar o protetor não deve fazê-lo. Se os ouvidos estão úmidos por si só é porque existe alguma reação alérgica da pele, e nesse caso, o protetor está irritando a pele. Os condutos auditivos são os únicos orifícios do corpo humano revestidos de pele, e essa pele possui uma proteção natural, um impermeabilizante, que é o cerume. A limpeza excessiva dos ouvidos irrita a pele. A combinação de limpeza excessiva mais o uso de protetor pode irritar muito a pele do conduto auditivo. * OTORRINOLARINGOLOGISTA DO HIAE