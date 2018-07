Como será o ano do eremita

Com 2006 chegando ao fim, dá aquela vontade de saber o que vem pela frente. Métodos variados são usados por crentes (e até por céticos) para tentar ter uma idéia de quais serão as forças que vão reger o próximo ano. Para a astrologia, o planeta regente de 2007 será Júpiter, que tem como propriedade principal a expansão, ao desejo de romper limites. O ?Sua Vida? convidou o tarólogo e terapeuta metafísico Sergio Padovan, também conhecido como Ahran, para montar a mandala do tarô para o nosso Brasil, já que 2006 foi um aninho daqueles para muita gente: teve desde a derrota da seleção na Copa da Alemanha ao pior acidente aéreo da história nacional. ?O ano de 2006, cuja somatória dá 8, para o tarô foi regido pela carta da Justiça. Este símbolo exigiu de todos nós muito amadurecimento, principalmente no sentido da prudência, cautela e do confronto com a verdade. Muitos fatos vieram à tona e tivemos de tomar muitas decisões no sentido de organizar o País e as nossas casas?, avalia. Segundo Arhan, quem alcançou sucesso em 2006, pode acreditar, soube respeitar esses princípios e, principalmente, as limitações impostas pela sociedade. ?Podemos observar que o 8 deitado é a representação simbólica do infinito, que nos traz o eterno, mas dentro do conceito de ciclos que se fecham para que novas fases possam vir.? A soma de 2007 é 9 e indica que o ano será regido pela carta do Eremita no tarô. ?Este símbolo exigirá muita paciência, já que a força do arcano 9 é atingir a sua meta a longo prazo, mas as realizações estarão garantidas. A calma, a sabedoria e a serenidade serão elementos fundamentais para conclusões e realizações de projetos.? E como estará o Brasil no primeiro trimestre de 2007? Segundo Arhan, os brasileiros começam o ano com um desejo grande de mudanças e transformações. ?Teremos mais consciência do que podemos fazer independentemente do governo. O primeiro trimestre indica um período de sucesso em todas as atividades?, garante. A todos nós, só resta torcer para que o tarô esteja certo. Certo? IMPERATRIZ Lula entra 2007 com absoluta convicção para o sucesso, tanto no crescimento, como na manutenção do que já alcançou. Na cabeça do Lula, nada impedirá o crescimento do País. Haja otimismo! PENDURADO Qual o grande desafio para o Brasil em 2007? Calma, paciência e cautela. O conselho principal para o governo e o país no de 2007 é o seguinte: ?Não é um ano para mudar nada, ou fazer renovações? SACERDOTE Como os outros países estarão vendo o Brasil? O tarô indica que, nas relações exteriores, estaremos saindo de algo que nos é familiar e entrando num terreno novo. Essa transição causará muito embaraço e resistências. A saída será autoconfiança e força de vontade para abandonar os modelos passados LUA Como estará o destino do Brasil no primeiro trimestre? O País será colocado numa nova ordem rumo à prosperidade. Estaremos mais autoconfiantes. Os três primeiros meses serão os melhores do ano SOL Qual a capacidade de o governo concretizar suas promessas?A carta do sol mostra que Lula pensa que realizará seus objetivos com primor e felicidade. Mas nem tudo será ganho, existirão perdas, porém seu orgulho impedirá que ele aceite as derrotas em seus projetos. JULGAMENTO Quais os planos que o governo mantém com relação ao País? Lula é muito ambicioso no sentido de mudanças para o país, busca novas emoções, mas deve ter muita cautela. O julgamento esclarece que nada será como planejado, novas situações surgirão. JUSTIÇA Como estará a relação do povo com o governo? Com a carta da Justiça, o povo brasileiro estará mais frio e imparcial em relação ao governo. O Nove de Paus indica que estamos com medo dos resultados porque já vivenciamos esses problemas e não queremos reabrir velhas feridas. DIABO Como será o campo de trabalho para o povo brasileiro?A carta 15, o diabo, nos revela que quem lutar irá conquistar o seu lugar ao sol. Infelizmente, a Rainha de Espadas indica uma situação muito delicada, e deve-se tomar muito cuidado, teremos que ser extremamente frios, egoístas, calculistas e obstinados em nossos planos. Não devemos confiar em ninguém TORRE Como estará a relação do governo com o povo? A paixão maior do governo em relação ao povo brasileiro já não é mais a mesma, foi abalada. Lula será cada vez mais diplomata e educado possível, tendendo à dissimulação, omissão e à astúcia; falar menos será a sua grande mudança RODA O Pajem de Espadas traz muitas situações constrangedoras e venenosas, sem nenhuma estrutura real, havendo muitas fofocas, inveja e todo tipo de má-fé. Resultará em alterações de planos, porém, o resultado é benéfico e deve-se estar livre do pessimismo e da ansiedade MUNDO A carta do mundo garante que o governo continuará ampliando o seu poder de comunicação, tudo será perfeito e evolutivo; mas sedimentado nos limites da pessoa Lula. O Ás de Copas revela que a felicidade estará presente e que tudo será melhor, indica uma grande oportunidade que nos levará à satisfação do sucesso na área de comunicação do governo EREMITA Como estará a distribuição de renda? Na área financeira, encontramos uma tripla coincidência, ao perceber que a somatória de 2007 é 9 e ao saírem a carta nove dos arcanos maiores o eremita e mais o nove de espadas. Teremos que ter muita paciência no financeiro, poupar será a palavra de ordem de 2007. O Nove de Espadas revela que podemos sofrer perdas e não mais recuperar; contudo o número 9 é o prenúncio do final do ciclo da dor e início de um período mais gratificante MORTE A carta da morte, que significa metamorfose e transformação, busca novas oportunidades e abre novos caminhos e garante posturas mais honestas de todos nós