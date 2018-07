Como nossos pais

Muitos são os frutos quando a admiração, o companheirismo, o respeito e o afeto mútuos permeiam a relação entre pais e filhos. Algumas mulheres bem-sucedidas em suas áreas de atuação falam das características que herdaram de seus pais e de como o convívio, mesmo quando por pouco tempo, foi rico e inspirador como modelo de vida para elas.

É o caso de Dora Vergueiro, filha do sambista, produtor e compositor Carlinhos Vergueiro, parceiro de Chico Buarque, Vinicius, Paulinho da Viola e tantos outros. A música, conta, está no DNA da família. Músico de formação clássica, Carlinhos teve como professor seu avô Guilherme Fontainha e, aos 7 anos de idade, já se apresentava ao piano por diversas cidades do interior de São Paulo.

Com a filha Dora não foi diferente. "Aos 10, eu tinha aulas de canto", diz a cantora, que teve uma infância e adolescência para lá de especiais, acompanhando o pai em shows, bares e estúdios. Ainda pequena, conviveu com mestres da música brasileira, como Tom Jobim, Chico Buarque, Toquinho e João Nogueira e, já aos 19, lançou seu primeiro CD.

O entrosamento musical entre pai e filha pode ser saboreado em seu último disco, Samba Valente. "Temos 11 parcerias, eu como letrista e ele com as melodias." Além da música, outra paixão que une pai e filha é o esporte. Dora curte natação e esportes radicais, e Carlinhos, futebol.

Baú da Vivi. Raul Seixas, em casa, era um pai carinhoso e engraçado, segundo uma de suas filhas, a DJ Vivi Seixas. Ela tinha 8 anos quando Raul morreu, em 1989, mas guarda momentos especiais na memória. "Até hoje tenho uma fita K7, de quando tinha 3 aninhos, cantando Cai Cai Balão e meu pai me acompanhando no violão. Ele tinha essa mania de guardar e gravar tudo."

Conta que o pai surgia de surpresa no colégio, o que lhe dava o status de aluna mais pop da turma:

- Eu ficava toda boba quando ele aparecia! Mas as crianças eram meio cruéis e inventavam que meu pai tinha pacto com o diabo, e eu ficava supertriste. Quando ele morreu, a minha professora pediu para os alunos escreverem um cartão, e uma das crianças, incomodada com a paparicação, me disse: "Você está toda metida porque seu pai morreu." É mole?

Maluco beleza? Só na música, porque, em casa, a história era diferente. "Como pai, ele era bem careta e conservador, ao contrário do que as pessoas pensam. Um dia fiz uma malcriação qualquer, ele abaixou minhas calças, me deu um tapa na bunda e me colocou de castigo numa poltrona super-alta, da qual eu não conseguia descer!"

O que mais admira na trajetória de Raul? "O fato de ter criado uma linguagem no rock brasileiro e as letras atemporais, e também a coragem de falar o que muitos não tiveram." Na música, o maior legado dele é o lado eclético e criativo e, na vida, o lado sensível e o choro fácil. "Como ele, também sou uma manteiga derretida."

Segundo Vivi, o fato de ser filha de Raul Seixas tem seu lado, bom por abrir portas. "Mas sou muito cobrada e me cobro bastante também. Por isso, procuro ser boa no que faço. Não dá para agradar a todos. Muitos fãs não gostam do caminho que segui, nem do estilo que eu toco. Já outros me apoiam. O importante é que estou fazendo o que eu amo, e tenho certeza de que, se meu pai estivesse vivo, estaria me apoiando." Gosta de Leonard Cohen, Chuck Berry e Luiz Gonzaga. "Acho o máximo o jeito como ele (Raul) misturava rock com baião."

Raul Seixas se foi há mais de 20 anos, mas sua música é cultuada até hoje, por todas as gerações e tribos sociais, mágica que ela admira. "O segredo do meu pai era a simplicidade de suas letras, ao usar a linguagem do povo. Fico impressionada quando fãs de 8 anos contam que cresceram ouvindo Raul."

Tributo. Marina Person fez um documentário sobre o pai, Luiz Sérgio Person

Resgate. Marina Person tinha por volta de 7 anos quando seu pai, o cineasta Luiz Sergio Person, morreu, em 1976. Mas sua memória e seu legado como cineasta foram preservados e transmitidos para Marina e sua irmã Domingas, pela mãe delas, Regina Jeha. O reencontro entre pai e filha deu-se, por assim dizer, com o documentário de Marina, Person um Cineasta de São Paulo, um projeto acalentado desde os tempos da faculdade. "Aprofundei-me no trabalho dele e, assim, aumentou a minha admiração pelo cineasta, isso transformou a relação pai e filha."

Esse resgate emocional foi recompensador, fala Marina, que levou oito anos para realizar o documentário entre a primeira filmagem e a cópia acabada. Para quem não sabe, a VJ da MTV é formada em cinema pela Escola de Comunicações e Artes (ECA), da USP, e já trabalhou como assistente de som, câmera e direção em filmes de curta e longa metragens. Em 1996, escreveu e dirigiu o curta-metragem Almoço Executivo, em parceira com Jorge Espírito Santo.

Baseada no curto convívio que teve com o pai na infância, diz: "Algumas lembranças não sei se são minhas ou se as reconstruí, mas outras são muito vivas, como as caminhadas pelo sítio, o amor aos cachorros, alguns momentos no escritório dele, os presentes, além do que ficou registrado em filmes Super-8."

Segundo Marina, a maior lição de vida veio por meio da obra dele. "Admiro sua coerência como profissional, pai de família e amigo. E também sua capacidade de começar do zero. Pouco antes de morrer, ele estava à frente da construção do Auditório Augusta." Seguindo os passos do pai, atualmente ela está na direção de um longa metragem de ficção sobre adolescentes de São Paulo nos anos 80.

Impulso. O apoio de Vanderlei Murer, pai de Fabiana Murer - recordista brasileira e sul americana do salto com vara e considerada uma das três melhores saltadoras do mundo - foi decisivo para a carreira da atleta paulista, que começou na ginástica artística aos 7 anos. "Ele é projetista e produzia os aparelhos para que eu treinasse, como a trava de equilíbrio, barra e uma mini cama elástica. A oficina ficava no quintal da casa do meu avô", conta.

Vinda de uma família de esportistas - o pai é corredor, a mãe e as irmãs praticam natação -, Fabiana, paulista de Campinas, dedicou-se à ginástica até os 16 anos, quando, em função de seu biotipo (muito alta para a modalidade), teve de optar por outro tipo de esporte.

"Foi quando meu pai viu um anúncio no jornal sobre uma escolinha de atletismo na cidade. Fui fazer o teste e o Elson, meu técnico até hoje, era um dos treinadores que estava selecionando os atletas. Como tinha me saído bem no teste, ele me indicou o salto com vara."

Quando começou na nova modalidade, Fabiana enfrentou dificuldade para importar os equipamentos necessários para o treino. Mais uma vez, o seu pai entrou em ação, produzindo os acessórios. "Esse suporte foi fundamental para o meu crescimento como atleta."

Incentivo. A campeã Fabiana Murer teve apoio de seu pai, Vanderlei.

Comércio nas veias. "Não basta vestir a camisa, tem que suá-la", a frase preferida do empresário Michael Klein, das Casas Bahia, é o lema da equipe da loja NK Store, com a herdeira Nathalie Klein no comando. "Ter montado o meu próprio negócio foi um processo muito natural. Claro que havia a possibilidade de trabalhar nas Casas Bahia, mas decidi arriscar e contei com todo o apoio e aval da família", fala Nathalie.

Detalhe: pai e filha são sócios. "O capital inicial veio dele, que investiu na minha loja e acreditou no meu trabalho. Quando decidi que não me envolveria com a empresa da família, não admitia a ideia do meu negócio não dar certo." Deu tão certo que hoje o "sócio" só tem motivos para se orgulhar da pupila empreendedora.

Nathalie relembra que, no começo, em 1997, as clientes da loja eram as amigas, conhecidas e familiares. Hoje o mailing tem mais de 15 mil clientes cadastrados. E cita que o pulo do gato foi a conquista da marca Marc Jacobs, trazida por ela com exclusividade para o Brasil.

Quanto aos lados profissional e humano de Michael Klein, afirma:

- Pai herói define muito bem a visão que tenho dele. Ele foi responsável por criar três crianças, desde os 29 anos, e cumpriu muito bem essa tarefa. Mesmo com a quantidade de trabalho e ritmo intenso que sempre teve, meu pai foi, e é, muito ligado aos filhos e à família. Sempre participava das reuniões e apresentações escolares e, até pouco tempo atrás, nós dois morávamos no mesmo prédio. Como profissional, é a pessoa mais dedicada ao trabalho que eu conheço. Tem um enorme senso de justiça.