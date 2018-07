Como evitar choradeira e remorso

Antes de mandar as crianças passear, a família precisa identificar qual é o acampamento mais adequado. ?É bom preparar as crianças, pois em um acampamento de férias, por vezes, eles terão que fazer coisas de que não gostam. É claro que isso não pode ser uma constante. Por isso, os pais precisam procurar lugares que proporcionem atividades que já são apreciadas pelos seus filhos, para que eles possam se divertir?, afirma presidente da ABAE, Marco Antônio Vivolo. É importante a família ter em mente que uma vez tomada a decisão, é preciso sustentá-la até o final, caso contrário a insegurança pode ser transmitida para as crianças. Geralmente, quando a criança tem dificuldades em se ambientar, é porque ela já estava com um problema em casa, e gostaria de participar das decisões. Muitas vezes, ela preferia estar em casa acompanhando a situação de perto. ?Existe um exemplo bem recorrente, quando a criança ganha um cachorrinho no Natal e já está com a viagem paga, mas ela não quer abandonar o animal de forma alguma e termina pedindo para voltar antes da hora?, diz Vivolo. Há ainda duas situações que devem ser evitadas, pois costumam causar problemas de adaptação e, às vezes, desistência. No caso da separação dos pais, a criança, que já está envolvida na crise conjugal, termina não aproveitando a viagem porque fica imaginando o que pode estar acontecendo com sua família. Já quando a mãe está grávida - em se tratando de um filho único - a criança fica com medo de perder espaço para o novo bebê e por isso, muitas vezes, quer voltar para casa.