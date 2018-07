Comitiva precisou correr para fugir da queimada

Cercados pelo fogo que avançava rapidamente, o ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, o general Marcos Santos, do Comando de Operações Terrestres, e o brigadeiro Ricardo Machado Vieira, do 6.º Comando da Aeronáutica e da Base Aérea da Serra do Cachimbo, correram um risco real e imediato quando já se encaminhavam para o helicóptero que os havia levado até a Fazenda São Sebastião. Por causa do fogo que se propagava rapidamente, eles tiveram dificuldade de encontrar a trilha de volta à aeronave. O brigadeiro Machado resolveu pular uma cerca de arame, no meio do capim. Foi seguido pelos demais membros da comitiva, mas eles perceberam que tinham tomado uma decisão perigosa - as chamas avançavam muito rapidamente. No helicóptero, os pilotos já se preparavam para levantar vôo. "Se o vento continuar, temos de sair", diziam. Por sorte, o vento parou de soprar em direção ao helicóptero.