O Projeto de Lei 5.974/05, que prevê a criação do Imposto de Renda Ecológico (IR Ecológico), foi aprovado ontem por unanimidade pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara. O texto prevê dedução no IR de doações e patrocínios a projetos ambientais, de pessoas físicas e jurídicas. A proposta segue agora para aprovação em plenário na Câmara e depois no Senado.