A Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado aprovou ontem, em turno suplementar, a proposta de lei que limita a meia-entrada a 40% do número de ingressos de cinemas, espetáculos artísticos e eventos esportivos. De acordo com o projeto, as carteiras estudantis passarão a ser confeccionadas pela Casa da Moeda do Brasil.