Comidas do mundo todo

São Paulo é uma babel gastronômica que a cada dia fica mais saborosa. A cidade acaba de ganhar, por exemplo, um restaurante de culinária russa, o Café Pittoresque (R. Fradique Coutinho, 832, 3897-0939). O espaço, chamado de Casa da Rússia, abriga também uma loja de produtos originais e agência de viagem especializada. O mentor da idéia, Gustavo Nunes Leal, viveu na Rússia cinco anos e convidou para a cozinha o chef francês Luc Talon, que está há 20 anos no Brasil e é expert em gastronomia russa. O resultado são receitas típicas adaptadas ao gosto dos brasileiros. A viagem para o paladar continua com menus especiais e festivais promovidos aqui e ali. Na rede Pão de Açúcar, o destino é Portugal. Até o dia 30, o festival Sabores de Portugal irá oferecer mais de 200 itens entre produtos da mercearia, bebidas e perecíveis. Na rotisserie, a chef Mariana Seabra montou um cardápio com pratos típicos portugueses. Na rede Novotel, de 2 a 22 de maio, será realizado o Festival Francês (R$ 42, por pessoa, no almoço e no jantar). O evento ocorrerá nos restaurantes dos 11 hotéis em operação no Brasil, entre eles o do Novotel Center Norte (Av. Zaki Narchi, 500, 6224-4000). Fechando a volta ao mundo, o restaurante Rosmarino (R. Henrique Monteiro, 44, 3819-3897) promove, até julho, a Temporada da Cozinha Regional Italiana de Puglia, com cardápio típico desta região, que fica no sul da Itália. Arroz de Pato do Festival de Portugal da rede Pão de Açúcar Ingredientes: Pato 2 quilos; cebola 80g; alho 10g; arroz 500g; azeite 50ml; salsa fresca 10g; bacon 200g; pimenta do reino 2g; sal 10g; limão 60g Preparo: Descongelar o pato. Cortar em pedaços pequenos nas juntas. Colocar o pato para cozinharem uma panela completa de água. Na água, colocar o suco de 1/2 limão, sal, pimenta do reino. Cozinhar até que a carne fique macia. Escorrer o pato e reservar a água. Dessossar o pato cozido e reservar. Picar a cebola, a salsa e o bacon em pedaços bem miúdos. Aquecer o azeite. Colocar a cebola e deixar dourar. Acrescentar o alho, e os pedaços de pato cozidos. Refogar bem. Juntar o arroz cru. Refogar bem, temperar com sal e pimenta do reino. Acrescentar a água reservada do cozimento do pato e completar com água normal. Tampar a panela e deixar cozinhar bem. Depois de cozido, retirar o arroz da panela e salpicar a salsa fresca picada. Filé mignon ao molho de mostarda do Festival Francês do Novotel Ingredientes: Filé mignon 180g; cebola picada (fervida em 3 águas); 1 colher (sopa); manteiga 2 colhers (sopa); vinho branco 80ml; mostarda Dijon 15g; creme de leite fresco 40 ml; molho rôti 20ml; batata 125g; ovo 1; sal, pimenta do reino e noz moscada a gosto Preparo: Em uma frigideira bem quente grelhar os filé com metade da manteiga acrescentar a cebola fervida o vinho e deixe reduzir reduzir a metade, após acrescentar o creme de leite e o molho rôti antes de servir acrescentar a mostarda.Cozinha as batata em água e sal.Fazer um purê e acrescentar a manteiga o ovo o sal a pimenta do reino e a noz moscada a gosto, batendo bem com o bico de confeitar, modelar em forma de suspiro em uma assadeira untada assar no forno ate dourar. Le Kournik do Café Pittoresque Ingredientes: Massa folhada, massa de blinis ou de panquecas. Primeiro recheio: frango 500g; sopa de manteiga 2 colheres (sopa). Segundo recheio: arroz 50g; ovo cozido 1; salsinha a gosto. Terceiro recheio: cogumelos frescos 200g; cebola 1; óleo 2 colheres (sopa). sal 1 pitada. Para dourar e fechar a massa: ovo 1; leite 200ml. Preparo: Dividir a massa folhada em dois e abrir dois circulos, um de 30 cm de diâmetro e outro de 40/45 cm de diâmetro. guardar na geladeira até terminar de preparar toda a receita. Fazer a massa da panqueca e preparar, fazer uma receita que seja suficiente para 24 panquecas em média. Primeiro recheio: cozinhar o frango. Picar e misturar com a manteiga derretida e sal. Segundo recheio: Cozinhar o arroz. Picar o ovo, a salsinha e misturar com o arroz e um pouco de manteiga. Temperar com sal e pimenta. Terceiro recheio: picar os cogumelos e a cebola. Refogar os cogumelos e acrescentar a cebola. Montagem: colocar o círculo menor de massa, seis panquecas, o primeiro recheio, mais seis panquecas, segundo recheio, mais seis panquecas, terceiro recheio e as últimas panquecas. Misturar o ovo com o leite. Pincelar a borda da massa folhada com o ovo e colocar o segundo disco por cima. apertar bem para fechar as bordas. Decorar o kournik com sobras de massa folhada, fazendo formato de pinheiro, coração, estrela, etc... Pincelar com o ovo e assar até dourar em forno quente. Orecchiete ao Ragú alla Pugliese do Rosmarino Ingredientes: Extrato de tomate 100g; lingüiça calabresa 4 pedaços; carne bovina 250g; pancetta 250g; carne de cordeiro 250g; cebola 1; alho 2 dentes; azeite a gosto; vinho branco 1 copo; sal a gosto Preparo: Picar a panceta e em cubinhos de 2 cm ou 3 cm o cordeiro, a carne bovina e a calabresa. Fatiar finamente a cebola e, com o alho, cozinhar muito lentamente com um copo de água e meio de azeite. Mexer freqüentemente evitando que grude no fundo. Quando a cebola estiver cozida, junte a carne de porco e aumente o fogo de modo a refogar tudo. Juntar o vinho branco e continue a cozinhar por 30 minutos, em fogo baixíssimo. Junte as outras carnes de cordeiro e bovina em cubinhos, mais outro meio copo de vinho, o molho e o extrato de tomate, o peperoncino e o sal. Cozinhar por mais três horas até que tudo esteja bem cozido e a gordura de porco derretida no molho de tomate. Nos últimos 45 minutos de cozimento, juntar a lingüiça e o frango também em cubinhos. Com este molho temperar os orecchiete e polvilhar com queijo pecorino ralado. Charuto Econômico A influência da culinária de outros povos também aparece nas receitas do Sesi, como neste Charuto. Ingredientes: Folhas de couve-flor 6 unidades Recheio: cebola 1 colher (sopa) toucinho picado 1 colher (sopa) alho 1 dente óleo 1 colher (sopa) acém moído 300g arroz cozido 2 xícaras (chá) salsa 1 colher (sopa) Molho: tomate maduro 1 xícara (chá) cebola 1 colher (sopa) alho 1 dente óleo de soja 1 colher (sopa) caldo de vegetais 1 tablete Preparo: Lave bem as folhas de couve-flor, corte ao meio cada uma, escalde rapidamente em água quente, escorra e reserve. Para o recheio, frite a cebola, o toucinho e o alho no óleo. Junte a carne moída e sal, frite mais um pouco, acrescente o arroz e a salsa e refogue. Para o molho, bata todos os ingredientes no liquidificador e leve ao fogo para cozinhar até engrossar. Abra as folhas de couve-flor, recheie, enrole e prenda com palito de dente. Coloque os charutinhos num refratário, cubra com o molho de tomate e sirva com arroz branco. Dica: substitua as folhas de couve-flor por folhas de couve-manteiga. O Programa Alimente-se Bem é uma iniciativa do Sesi/SP. Na capital, os cursos são oferecidos nas unidades Sesi do Ipiranga ( 6163-2747), do A.E. Carvalho (6280-2366), da Vila Leopoldina (3832-1066) e do Catumbi (6291-1444) Tartar de Ostras Sergio e Javier Torres Martinez, Restaurante Eñe Conhecidos como "Gêmeos de Ouro", os jovens chefes Sergio e Javier Torres Martinez agora têm restaurante em São Paulo. Inaugurado em março, o ?eñe? (R. Mario Ferraz, 213, 3816-4333) traz a nova gastronomia espanhola, uma cozinha baseada em tapas elaboradas, receitas clássicas de sempre, mas atualizadas com uma proposta mais vanguardista. Com passagens em restaurantes de altíssimo nível, o amor dos irmãos pela cozinha começou quando eles tinham apenas oito anos e foram influenciados pela avó materna, uma grande cozinheira. Sorte nossa! Ingredientes: ostras 20; tomate cereja 300g; azeite de oliva a gosto; cebolinha verde picada 10g; limão suco de 1/2 unidade; sal a gosto; pimenta do reino branca coída na hora a gosto; pimenta cumari picada 5g Cortar uma tampa dos tomates-cerejas. Retirar a polpa e as sementes com uma colher de café e reservar. Retirar as ostras das cascas, picar junto com as sementes e a polpa de tomates, a pimenta-cumari e a cebolinha verde. Temperar com sal, azeite de oliva, pimenta do reino e suco de limão. Escaldar rapidamente os tomates. Deixar esfriar, rechear com a carne das ostras temperada. Apresentação: servir sobre as conchas, com a abertura para baixo. Indicação de hoje O chef Emmanuel Bassoleil é o convidado da vez no Baden Baden Gourmet Fest, em Campos do Jordão. O menu de Bassoleil, que será servido até o dia 21 de maio, tem o Filé Golden - um filé de salmão fresco assado no forno, com purê de cenoura e molho de cerveja Baden Baden Golden - como prato principal. A Choperia Baden Baden fica na Rua Djalma Forjaz 93, Vila Capivari, Campos do Jordão, (12) 3663 3610