O cometa Lulin, descoberto em 2007, chegará mais próximo da Terra em 24 de fevereiro, mas ele já pode ser avistado nos céus do País. No domingo, por exemplo, ele "nasce" às 22 horas. "A melhor hora de visibilidade será às 3 horas", diz o coordenador de cometas da Rede de Astronomia Observacional (REA), Alexandre Amorim. Segundo ele, no dia 23 o Lulin "será visível durante toda a noite".