Comes e bebes do Dia de São João

O termo festa junina substitui o nome da festa originária dos países católicos da Europa em homenagem a São João - que era chamada de festa joanina. A tradição chegou ao Brasil no período colonial e é comemorada, de norte a sul do País, no mês de junho, especialmente nos dias 13 (Santo Antônio), 24 (São João) e 29 (São Pedro). Além das fogueiras, bandeirinhas, trajes típicos e danças, não podem faltar os pratos regionais. O Programa Alimente-se Bem do Sesi/SP aproveitou a época para lançar novas e exclusivas receitas, que serão ensinadas nos cursos gratuitos oferecidos em 40 endereços em todo o Estado (confira os endereços no site). O novo cardápio tem bebidas quentes e pratos com ingredientes típicos, como quentão de casca de laranja (sem álcool) e os quadradinhos de canjica Alguns restaurantes da cidade também entraram no clima. No Brasil a Gosto ( 3086-3565), a chef Ana Luiza Trajano oferece um Tabuleiro Junino, com pé-de-moleque, queijadinha, doce de batata roxa, doce de abóbora e bala de doce de leite na palha. Já o Praça São Lourenço (R. Casa do Ator, 608, 3044-1434) vai promover, no dia 30, uma festa junina, com bufê de sobremesas típicas, além de recreação, com pescaria, jogo de argolas e outras brincadeiras de quermesse. Receitas Quadradinhos de canjica do novo cardápio junino do Programa Alimente-se Bem do Sesi/SP Ingredientes: Milho de canjica 2 xícaras (chá) água 4 xícaras (chá) leite 3 xícaras (chá) açúcar 1 xícara (chá) canela em pau 3 unidades cravo 5 unidades amendoim torrado 1/2 xícara (chá) canela em pó 1 colher (sopa) Preparo: Deixe a canjica de molho com a água no mínimo por 3 horas. Coloque para cozinhar até que fique macia, acrescente o leite, o açúcar, a canela, o cravo e continue cozinhando até os grãos começarem a derreter. Retire do fogo, separe a canela, o cravo e bata o restante no liquidificador até formar um creme espesso. Se necessário leve novamente ao fogo, mexendo sempre até desgrudar do fundo da panela. Despeje em uma assadeira, previamente untada com margarina e deixe ficar firme. À parte, triture o amendoim e misture com a canela em pó. Reserve. Corte a canjica e polvilhe o amendoim com a canela. Quentão de casca de laranja Ingredientes Açúcar: 2 xícaras (chá) Gengibre picado: 6 colheres (sopa) Água: 1 litro Suco de laranja: 1 xícara (chá) Cravo: 6 unidades Canela em pau: 3 unidades Casca de laranja: 3 unidades Preparo Deixe a casca de laranja de molho por 24 horas. Escorra e reserve. Faça um caramelo claro com o açúcar, coloque a água, a casca de laranja, o gengibre, o cravo e a canela. Deixe ferver por 30 minutos e assim que o sabor se acentuar, desligue o fogo e acrescente o suco de laranja.