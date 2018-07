Comes e Bebes

Festinha original no aniversário do herdeiro? Ponha a criançada em volta de uma cozinha bem equipada, com um chef preparando deliciosas guloseimas para todos. Esta é uma das propostas do Studio do Sabor, centro gastronômico, que une escola de culinária e espaço diferenciado para eventos. Monica Sky, sua proprietária, fala: "as mães podem trazer seus filhos para aprenderem a cozinhar brincando." Anote o endereço: R. Gustavo Teixeira, 362, Pacaembu, tel.: 3673-1973. Aliás, anote os cursos de culinária dados por chefs, no mesmo Studio do Sabor, em novembro: Quiches e Saladas, no dia 1º, das 14 às 17 horas, com Marina Santana, por R$ 75,00. No dia 6, são dois: Cardápio Mediterrâneo, das 14 às 17 horas, também com Marina Santana, por R$ 80,00; e Jantar Oriental, das 19h30 às 22h, com Paulina Tognato, por R$ 85,00. Nos dias 7, 12, 14, 19 e 21 é a vez dos iniciantes, com o módulo Aprendendo a Cozinhar, em dois horários, a escolher: das 14h às 17h e das 19h30 às 22h. Vão aprender a fazer arroz, feijão, carnes, peixes, frango, souflês, massas, tortas e sobremesas. Preço: R$ 475,00. Haverá outros cursos no mês: molhos para peixes e carnes; suflês; pratos clássicos de carne; tortas para ocasiões especiais; sucessos do restaurante Mestiço; menu do restaurante Rosmarino. Esses custam entre R$ 75,00 e R$ 95,00. Quem gosta de fazer seus próprios presentes de Natal pode aprender bombons artísticos com o chef Cláudio Mechetto, por R$ 85,00, ou bem casados, com Nina Mori, por R$ 95,00. R. Gustavo Teixeira, 362, Pacaembu, tel.: 3673-1973. Patrocinada pela Arosa, a culinarista Maria Júlia ensina receitas e dicas de uso das massas folhada e fillo e de outros produtos da marca, em uma programação diária, nas lojas Arosa, em shoppings e escolas de culinária. São ensinados de folhados doces e salgados para festa (minidog, empadinha, catavento, minipizza, canudinho) até receitas como miniquiches, almofadinhas, filés de peixe com alho poró encapado na massa folhada e pastéis de nozes, além de doces como strudel de maçã, bolo mil folhas e palmier. O preço das aulas varia. Em certas escolas, é igual aos dos cursos regulares; em outras, pedem1 kg de alimento ou um valor simbólico, e o aluno leva um produto da Arosa. Pelos telefones abaixo, informe-se sobre os endereços onde haverá cursos em novembro. Por bairros: Osasco, tel: 3699-0074; Jabaquara, tel.: 5014-6355; Vila Alpina, tel.: 6917-2568; Interlagos, tel.: 3259-3711; Vila Prudente, tel.: 6914-0422, ramal 209; Ipiranga, tel.: 6889-7676; Jardim Aricanduva, tel.: 6724-9691; Lapa,tel.: 3864-8451; Tatuapé, tel.: 6225-9100; Santa Cecília, tel.: 3224-8788; Santo André; tel.: 4990-2577; Parque Edu Chaves, tel.: 6242-5308; Guarulhos, tel.: 6443-0060. Informações: www.arosa.com.br.