Comes e bebes

Compras A Utilplast está vendendo as fôrmas italianas Frabosk, de aço inox 18/10 com anti-aderente em sua composição, o que garante resistência e anti-aderência sem prazo de validade. Preço único de R$ 89,00 para as quatro fôrmas: retangular funda, 25x20 cm, retangular rasa, 24x34 cm, redonda rasa, 32 cm e redonda funda, 25 cm. Se você é doidinha por café e tem R$ 3.299,00 para gastar, a loja também tem a Máquina de Café Odea Go, da Saeco, que promete um sistema silencioso que mói os grãos na quantidade certa (7 g) para uma xícara de expresso. Outras características: lâminas de porcelana silenciosas na moagem dos grãos, bandeja regulável para a altura das xícaras, sensor óptico que acusa quando se deve limpar o compartimento interno e o nível de água, borracha de proteção do vaporizador, sensor que trava o funcionamento se a tampa do reservatório for aberta, 1.300 W de potência. Nas cores cinza e prata. Al. Lorena, 1931, Jardins, tel.: 3088.0862. A Duralex® lançou dois modelos de copos: o Duralex® Cone Globe e o Duralex® Cone Arcos. O primeiro, decorado com círculos, fez sua "pré-estréia" na Casa Cor São Paulo 2007. O Duralex® Cone Arcos possui arcos ao longo da estrutura do copo. Ambos são de vidro temperado 100% reciclável, material que oferece maior segurança e resistência a impactos. Podem ir ao microondas, lava-louça, geladeira e freezer. Estão disponíveis em jogos de seis. Preço médio: R$ 24,90. À venda nos hipermercados Extra e Wall-Mart, Lojas Americanas e Leader. Atendimento ao Consumidor Santa Marina: 0800 771 2505. Na adega Sopas são um desafio para o vinho. Podem ser cremosas ou não, leves ou encorpadas, e ainda picantes. Aqui vão dicas de harmonização da sommeliere da Pernod Ricard Brasil, Janaína Torres: 1. sopa de carne com legumes, vinho: Etchart Arnaldo B (tinto encorpado com boa acidez e taninos). Prato de textura, com pedaços de carne e legumes cozidos pede vinho com bons taninos e alguma fruta. 2. Creme de mandioca, vinho: Graffigna G Malbec, Jacob?s Creek Shiraz Reserve. Prato de textura grossa e sabor pronunciado pede muita fruta e sabor. Vinhos frutados e encorpados darão conta do recado. 3. Caldo verde, vinho: Almadén Reserva Especial tinto. Trata-se de um creme de couve com batatas e tem uma variante, a lingüiça; não é muito encorpado e tem sabor herbáceo. Perfeito para este tipo de vinho de corpo médio, aroma levemente frutado e paladar herbáceo. 4. Caldinho de feijão, vinho: Jerez Laina. Este é clássico: cremoso, picante, com ou sem alho por cima. A textura, o sabor picante e a nota salgada exigem um vinho de boa acidez e sabor amendoado. O Jerez é perfeito para pratos com características picantes e salgadas.