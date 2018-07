Comes & Bebes

Definitivamente, Sampa aderiu às "weeks" da vida. De 2 a 15 de março, é tempo do São Paulo Restaurant Week, edição de verão. Uma festa digna dos césares de Roma, com mais de 100 casas disputando os gourmets da cidade, e as inscrições ainda nem fecharam. Restaurantes como Bistrô Charlô, Na Cozinha (nova casa de Carlos Ribeiro), Tordesilhas (de Mara Salles), Arábia, Consulado Mineiro, Marcel (de Raphael Despirite), Boa Bistrô (da chef Tatiana Szeles), Octávio Café, Sal Gastronomia e Shintori vão participar. Cozinhas de vários estilos e etnias vão compor um evento eclético. Aproveite a chance, pois as casas aceitaram o desafio de preparar menus diferenciados com entrada, prato e sobremesa por um preço fixo, igual em todas. Almoço por R$ 25,00 + R$ 1,00 e jantar por R$ 39,00 + R$ 1,00 (couvert não incluso), valores com os quais não seria possível apreciar as iguarias das casas que participam. Este R$ 1,00 a mais na conta seguirá para a Fundação Ação Criança. Mesmo assim, é opcional, o cliente dá se quiser. Em agosto passado, o evento estimulou novos restaurantes a se unirem ao movimento, o que agitou o turismo gastronômico da cidade. Um comitê de importantes paulistanos avalia os inscritos: uma forma de fazer com que só participem casas de alto nível. O evento começou em 2007, quando arrecadou R$ 6 mil para a Fundação Ação Criança. Em 2008, em duas edições, foram arrecadados em torno de R$ 62.100,00, com a participação ativa de 58 restaurantes. Então, vamos lá. Todos comem bem, pagam pouco e as crianças carentes agradecem. A única marca que vai borbulhar no Oscar 2009 será a Moet &Chandon, que fechou uma parceria exclusiva com os organizadores da festa. Os belos e famosos, premiados ou não, poderão se deleitar com a gama dos melhores da Maison: os Moët & Chandon Brut Imperial, Moët & Chandon Rosé Imperial, Moët Grand Vintage e Moët Nectar Imperial, durante todos estes eventos: Oscar, a cerimônia de premiação da Academia; Red Carpet Cocktail Party, enquanto os convidados entram no Kodak Theatre; Governor?s Ball, o baile oficial do Oscar e o primeiro destino de todos os vencedores e vips; Foreign Language Film Awards Cocktail Party; e New York Oscar Viewing Party, uma exclusiva comemoração dos membros da Academia sediados em Nova York, que é feita no histórico Carlyle Hotel. Premiado recentemente pela Abic (Associação Brasileira da Indústria de Café) como o melhor café gourmet do Brasil, o Madame D?orvilliers lançou um kit especial para a Páscoa com um pacote de 250 g de café torrado e moído, e ovinhos de chocolate belga, desenvolvidos para serem apreciados com o café. A marca sugere degustá-los juntos. É só derramar o café quente sobre o chocolate na xícara vazia, para que se misturem. O café Madame D?orvilliers, feito com grãos selecionados e cultivados no Cerrado Mineiro, tem 50% menos cafeína, sendo, portanto, mais suave e indicado para o consumo até de crianças. O preço do Kit Páscoa Madame D?orvilliers é R$ 27,80, e está à venda pelo site www.madamedorvilliers.com.br ou tel.: 3528-4583. R. Comendador Miguel Calfat, 128, sala 817, Vila Olímpia, São Paulo, tel.: 3528-4583; www.madamedorvilliers.com.br. Inovar um clássico, requintar sabores: esta é a novidade que o Rosmarino leva à mesa, nas suas versões de terrines brilhando no menu de sobremesas. As terrines doces são preparadas em camadas gelificadas, uma a uma, para que não se misturem. Para tornar mais conhecido esse doce antigo, o restaurante está com um festival delas, que vai até 20 de março. Todas as terrines do cardápio custam R$ 12,00 cada. Para os formigões, são estas as escolhas: terrine tradicional da casa (chá de hortelã e mel, casca de laranja, manga, uva thompson, lichia, uva rubi); de frutas secas (chá de especiarias, amêndoas, nozes, avelãs, uva passa e damasco); de frutas vermelhas (ameixa vermelha, amora, framboesa, uva rubi e hortelã, no chá de hortelã com mel); de frutas tropicais (suco de maracujá gelificado com manga e abacaxi), de panna cotta ao chocolate e praliné (base de leite, chocolate preto e branco, e crocante de caramelo e nozes). R. Henrique Monteiro, 44, Pinheiros, tel.: 3819-3897. Para quem adora uma novidade gastronômica, a Pâtisserie Mara Mello está fazendo uma combinação refrescante de chás com docinhos, embora quem esteja de dieta possa degustar somente a bebida... se conseguir ! Geladinho, servido numa flute (como uma champanhe), o jarro de rum combina frutas - como morango e framboesa - com flores de hibiscos, passas e frutos de sabugueiro. Com aromas naturais, esse chá pede docinhos com chocolate, como o chocólatra. Já o maçã turca é um chá de frutas com pedaços de maçã, caramelo e casca de limão. Confira o menu e seus preços: flute com 200 ml de chá gelado, R$ 6,00; uma taça do chá jarro de rum, mais uma mini-tortinha de frutas frescas e um crispy de chocolate, R$ 8,70, ou com um doce chocólatra, R$ 14,50. Al. Gabriel Monteiro da Silva, 1.308, Jardim Paulistano, tels.: 3081-5229 e 3062-2028.