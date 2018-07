Comes e bebes

> Frescuras de verão O restaurante Piselli aposta nos sorvetes e sobremesas geladas para atrair os calorentos. E contou com o chef italiano Boris Melon, expert em pastisserie, para criá-los. Um dos destaques são os sorbets, sorvetes à base de água, sem gordura nem gemas, mais macios e granulosos que o tradicional. São servidos nos sabores limão siciliano, framboesa, frutas vermelhas, manga, cacau, hortelã, gianduia, manjericão, canela e gengibre com limão. Já entre as sobremesas, vale experimentar o pudim de chocolate, amaretto e café, servido com zabaione frio, R$ 16,00; o carpaccio de melão com gelatina de prosecco e pistache, R$ 16,00; o merengue com frutas vermelhas, R$ 16,00; a gelatina de grapa com uvas, R$12,00, e o mil folhas (massa folhada com creme de baunilha e frutas da estação), R$ 16,00. R. Padre João Manuel, 1253, Jardins, tel: 3081-6043. São muitas as cervejas alemãs à sua espera no Konstanz. Um dos destaques é a Weihenstephn, da mais antiga cervejaria do mundo, fundada em 1040 por monges beneditinos da cidade bávara de Freising - é cerveja turva e natural, de trigo, R$13,60. Outra: a Hofbräu Mumchen (HB), de baixa fermentação, com sabor refrescante e amargor típico, R$ 12,90. Mais uma: Erdinger, suave e refrescante, R$ 12,90, com ou sem álcool. Já a Warsteiner possui agradável aroma de malte, combinado com o suave amargor do lúpulo, R$ 12,90. E mais a Krombacher, R$ 11,30, e a 1831 Cerveja Pfungatader, escura, de sabor rico e picante, R$ 11,30. Boa companhia para elas são os petiscos típicos. De segunda a sexta, das 17 às 20 horas, quem pedir uma das porções inteiras ganha 50% de desconto no segundo pedido. Sugestões: hackepeter especial (carne crua condimentada no pão preto), misto hackepeter e Blumenau, canapé Konstanz, beef tartar (carne crua condimentada com temperos preparados à mesa), tartar de salmão, entre outros Av. Aratãs, 713, tel.: 5543-4813. Na adega A José Cuervo tem 250 anos e é a oitava marca mais importante entre os destilados. Está chegando aqui, pela Importadora Aurora (tel: 3623-2280), a Cuervo Black, uma bebida mais sofisticada, suave e amadeirada, porém com o espírito da tequila. Considerada por alguns mais forte que a maioria dos destilados, a tequila tem o mesmo teor alcoólico da maioria das vodkas (38%) e pode ser consumida em diferenciados e suaves drinques, como Black & Cola e On the Rocks. A Cuervo Black deverá custar nas grandes redes de supermercados R$ 69,90, o kit promocional (garrafa de 750ml mais copo exclusivo). Receita do drink Black & Cola, para os interessados: 50ml de Cuervo Black; 200 ml de Coca-Cola; 1 copo de gelo. Preparo: em copo longo, adicione pedras de gelo até a borda. Coloque uma dose de Cuervo Black e complete com coca-cola. Trazido pelo enólogo italiano Antonio Maccieri, o Chianti DOCG está entre a nata dos vinhos europeus. Produzido na Toscana, Itália, é orgânico e certificado pela Associação Vinho Orgânico da comunidade européia. Produzido pela La Ginestra, é composto pelas uvas Sangiovese, Canaiolo, Colorino, Merlot e Cabernet Sauvignon. A denominação Chianti DOCG só cabe a um vinho tinto com 75% a 100% de uva Sangiovese (hoje, só seis províncias toscanas comportam vinhedos dessa categoria). Características enológicas: cor vermelho rubi de média intensidade, brilhante e vivaz, com notas de frutas vermelhas, delicadas e persistentes. O Chianti acompanha bem massas com molhos. Chega pela Magna Import, R. Antonio Pereira de Souza, 194, Alto de Santana, tel.: 2113-0999.