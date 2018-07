Comes e Bebes

Deguste com os olhos Até o dia 19, clientes do Espaço Cultural Café Journal poderão ver obras de brasileiros que expuseram em Paris nos Salon Nationale des Beaux-Arts (fundado em 1861)e Salon D?Automne (em 1903). A curadoria é de Carmen Pousada e Judith Klein. Parte da renda da venda das obras será doada à Instituição Amigos da Fé, que abriga crianças portadoras do HIV. As obras expostas são de Sérgio Rolim, Claude Arippol , Mariângela Buono, Susana Aragón, Ana Rosa Fonseca, Wanda Gontijo, Simon Abuhab, Rita Biagi, Juliana Vilaça e Dolly Moreno. Endereço: Al. dos Anapurus, 1.121,Moema,tel: 5055-9454. Festival tentador Que paulistano guloso dispensa um Festival de Morangos ? A rede Amor aos Pedaços não falha e põe, em suas lojas , 20 delícias com a fruta mais tentadora que a maçã. Criações 2007: Rocambole Brownie (massa de brownie recheada com chantilly e morangos); Torta Divina(massa crocante recheada com marzipã, chantilly e morangos), a Torta Maravilhosa de Chocolate(massa crocante recheada com musse de chocolate, chantilly e morangos, decorada com musse e rolinhos de chocolate, cacau em pó e morango) e o irresistível Doce de Colher Marzipã com morango. Todos saem por R$ 57,20 (o quilo do bolo inteiro) e R$ 6,29 (a fatia de 100 g), e o Doce de colher por R$ 2,50 a unidade. Informações pelo tel: 5502-8103 Frutos do mar Até 10 de agosto, o chef Alain Uzan comanda um Festival de Frutos do Mar no restaurante Felix Bistrot. No menu, pratos como estes: Acarajé de Camarão e Ostra (R$ 26,00), Pupunha com Salmão Marinado (R$ 22,00),Brochette de Vieiras com Banana da Terra, Brócoli e Tomate Seco (R$ 43,00), Filé Mignon com ostras, espinafre e shitake (R$ 46,00), e outros. R. José Felix de Oliveira, 555, tels.: 4702-3555 e 4612-2339, Granja Viana.