Comes & bebes

A ceia de Natal do restaurante Le Coq Hardy promete muito requinte. O chef Pascal Valero criou um menu especial, que custará R$190,00 por pessoa, com bebidas e serviço cobrados à parte. Para crianças de até 12 anos, haverá um menu diferenciado por R$ 58,00. A ceia começa com o couvert-dégustation de Noël, e continua com o show de delícias da inconfundível gastronomia do Le Coq Hardy. O restaurante terá, também, uma tradicional e animada ceia de réveillon com música ao vivo e presente surpresa para todos os habitués. O menu elaborado especialmente pelo chef Pascal Valero terá sete tempos e custará R$ 230,00 por pessoa, com bebidas e serviço cobrados à parte. R. Jerônimo da Veiga, 461, Itaim Bibi, tel.: 3079-3344. O restaurante Senzala oferece um cardápio com excelentes alternativas de assados, vendidos por quilo, feitos para facilitar a vida de quem não quer ou não pode preparar sua ceia. Os pratos, prontinhos para servir, podem ser retirados até as 15 horas do dias 24 e 31 de dezembro. Anote: peru assado, R$ 39,00 o kg; peito de peru, R$ 58,00 o kg; tender, R$ 71,00 o kg; leitão, R$ 58,00 ou R$ 76,00 (traseiro) o kg; pernil, R$ 47,00 o quilo, etc. É necessário fazer reserva de seu assado com antecedência de dois a três dias. Mas, se quiser encomendar algum prato especial ou em quantidades maiores, é preciso fazer o pedido com antecedência de 15 dias. Pça Panamericana, 99, tel.: 3032-5518. Comandado por Norma Barbosa, Viandier Casa de Gastronomia é um mix de bistrô, empório, livraria, biblioteca, espaço para eventos e escola de culinária. Oferece ceias prontas para as festas ou cardápios especiais para confraternizações em seu espaço de eventos, que acomoda até 40 pessoas. Ceia pronta: para 10 pessoas, custa R$ 1.050,00 - salada portuguesa com bacalhau, batata, pimentão amarelo, tomate confit, cebola confit, azeitona preta; salada mix, com alface, rúcula, peito de frango confit, tomate confit e nozes; arroz de passas; arroz de lentilha; chester recheado com farofa de castanhas portuguesas; pernil assado ao molho de jabuticabas; tender ao mel e frutas em compota; farofa de frutas secas, com farinha, manteiga, nozes, passas brancas e pretas, damasco seco. Como opção, oferece ainda rabanadas portuguesas (R$ 100, 00) e confeitaria Viandier, ou seja, 20 docinhos variados (R$ 100,00). A ceia poderá também ser comprada por quilo. Peça a lista de preços, que varia de R$ 45,00 (o kg da farofa de frutas secas) a R$ 140 (o kg do peru assado). Os clientes devem retirar encomendas até o dia 24, no próprio local. O Viandier também faz bolo decorado a partir de R$ 150,00 o kg. Al. Lorena, 558, Jardim Paulista, tels.: 3057-2987 e 3887-2943. O Buffet Petit Comité, da banqueteira Rita Atrib, tem duas ofertas de ceias. A Tropical, por R$ 980: entradas - terrine de pato com chutney de frutas tropicais, mousseline de pupunha ao pesto de rúcula; pratos principais e acompanhamentos - pernil assado fatiado com abacaxi confitado em especiarias, gâteau de pescadinha ao concassé de tomates frescos e camarõezinhos, farofa de banana e amendoim, quiche de abóbora e meia cura, arroz na manteiga de alecrim; sobremesas - cheesecake de nutella ao coulis de cupuaçu e bolo gelado de castanha do Pará ao creme inglês e amoras. E a ceia Contemporânea, por R$ 1.430: entradas - fundos de alcachofra com tartar de salmão, terrine de legumes com chantilly de roquefort; pratos principais e acompanhamentos - peito de peru fatiado ao molho de três cogumelos, tender fatiado ao agridoce de manga e mostarda Dijon, rosbife de mignon ao molho suave de pimenta verde e rosa, raviolonni de brie ao bechamel de ervas, gâteau de batatas e alho poró, arroz de espinafre e amêndoas; sobremesas - torta de limão com suspiros dourados, sticky toffee pudding e bolo quente de tâmaras com calda toffee. Cada ceia serve 8 pessoas. É possível contratar serviços (louças, garçons e copeiras, bebidas, decoração), e comprar pratos avulsos, cujos preços são calculados por quilo ou pela unidade. Tels.: 5584-9879 e 5072-7571 ou petit@petitcomite.com.br.