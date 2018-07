Comes e bebes

O concorrido Natal do All Seasons terá duas opções de ceias: uma com menu degustação (R$ 120,00 por pessoa, mais 10% de serviço), servido de forma mais intimista - para casais e pequenos grupos - e outra para turmas maiores, no salão de eventos, com um completo bufê natalino (R$ 85,00 por pessoa mais 10% de serviço, com descontos para grupos). No réveillon, o chef suíço Christophe Besse fará uma homenagem ao ano da França no Brasil. Criou dois menus com o tema Paris, Cidade Luz: um para a passagem do ano e outro para o brunch do dia seguinte. As sobremesas são do chef patissier Marc Gonzalez. A quantidade de pratos só não será maior que a sofisticação do cardápio. À noite, música ao vivo com banda, decoração e show de fogos de artifício. Preço: R$ 420,00 por pessoa mais 10% de serviço, incluindo refrigerante, suco de fruta, vinho e espumante francês. O brunch custará R$ 95,00 por pessoa mais 10% de serviço. Seja qual for a escolha, crianças de até 6 anos não pagam, e de 7 a 12 anos têm 50% de desconto. Al. Santos, 85, Cerqueira Cesar, tel.: 3177-0436. Natal bem longe de casa? Campos do Jordão é uma boa escolha. Paisagem linda, clima ameno e uma ceia bolada especialmente pelo chef Fernando Couto, do restaurante Confraria do Sabor, cuja cozinha internacional foi eleita a melhor da região. Para começar, um couvert com pãezinhos de sabores diferenciados, como curry com passas, centeio com nozes, chocolate com café, manteigas aromatizadas com alho, laranja, tomate seco e alicci, e queijo de cabra com pimenta, além de frutas secas da época. Depois, salada caprese e sopa de castanhas portuguesas como entrada. Primeiro prato: raviole aberto de camarão (foto acima), molho curry e purê de kabotcha. Segundo prato a escolher: filet mignon suíno ao molho de café, purê de inhame sobre pétalas de tomate seco ou costeleta de vitelo de leite, batata gratinada, farofa de castanha-de-caju. Fechando a noite, torta de nozes com baba de moça e fios de ovos ou frutas vermelhas com ganache de chocolate branco. O menu completo custa R$160,00 por pessoa e inclui água com e sem gás nacionais, refrigerantes e café. Av. Vitor Godinho, 191, Capivari, Campos do Jordão, tels. (12) 3663.6550. Quem quer tudo em casa, mas na moleza absoluta, pode começar encomendando a festa à publicitária e artista plástica Dedéia Meirelles, da Vermelho Carmim. A empresa cuida da decoração, gastronomia, serviço, lembranças, foto, vídeo, e outros itens que você quiser. Valores: projeto de criação da festa: R$ 1 mil; projeto de criação e execução da festa: R$ 1 mil + 10% do valor total da festa (valores de todos os fornecedores incluídos). Al. Itapecuru, 645, 7º andar, sala 726, Alphaville, tel.: 4191-4486; www.vermelhocarmim.com.br. Não se vai a uma ceia sem um presente para o anfitrião. E colaborar com a festa é um gesto de delicadeza. Então passe na Fifi Doces e escolha alguma delícia de sua extensa linha de doces, bolos, sobremesas, salgados e chocolates feitos artesanalmente, como é o caso de seus marrons glacês, que levam a legítima castanha portuguesa, os marzipans trufados, doces temáticos, ninhos de pistache e chocolate, etc. Outras opções: cesta dourada com panetone trufado, R$ 120,00; travessa vazada dourada com bolo e fada prateada, R$ 220,00; tulipa com 10 marrons-glacês, R$ 70,00; saquinho dourado com trufas natalinas, R$ 45,00; bolos de Natal, a partir de R$ 45,00 o kg. R. Fonseca Teixeira, 112, tels.: 3031-5273 e 3032-3812.