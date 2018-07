Comes e Bebes

PONTOS DE ENCONTRO Para uma refeição rápida, mas nutritiva, a rede Seletti serve pratos saudáveis em suas casas na praça de alimentação dos shoppings Villa Lobos, Center 3, Bourbon e Anália Franco. O menu combina saladas e grelhados feitos na hora. Destaques: Salada Orgânica (mix de folhas, quinua em grãos, tomate, pepino e salsa), e a Salada Pasta e Salmão (mix de folhas, penne, salmão defumado, tomate, pepino e dill). Nos sucos, originalidade: o Iobali (banana, limão e sorvete de iogurte), o Mango (manga, laranja e erva-cidreira) e o GengiCoco (água de coco com gengibre) são boas surpresas. O happy hour no Applebee?s tem novos drinques, clássicos como o Cosmopolitan, mix de Absolut Citron, Cointreau e sucos de limão e cranberry, adocicado e refrescante. E tropicais como as Caipirinhas, que combinam uma seleção de frutas com cinco destilados, nacionais e importados. E, para motoristas de plantão, vários smoothies, como o Strawberry-Coco Frost, com morango, banana e coco batidos junto a pedaços de abacaxi, além de milk shakes de chocolate chip cookie, baunilha, morango, banana, manga e frutas vermelhas. Endereços: Moema, Al. dos Arapanés, 508, tel.: 5051-1946; shoppings Eldorado e Morumbi. Vai até o começo de novembro o clássico Festival da Alcachofra do Spadaccino, baseado no ingrediente preferido de Paula Lazzarini. Eis algumas saborosas ofertas do cardápio: entre os antipastos, carciofo ripieno (inteira, com recheio de pão, anchovas, alho e salsinha), por R$ 16,00, e carciofi al formaggio (só o coração gratinado, R$ 18,00). Pratos principais: Torta di Carciofi (massa folhada recheada com salada de presunto cru, por R$ 32,00, ou Ravioloni di Carciofi al Sugo di Faraona (galinha d?angola) - R$ 36,00 - ou mascarpone e sálvia, R$ 32,00. R. Mourato Coelho, 1.267, Vila Madalena, tel.: 3032-8605. ENTRANDO EM CENA De olho em quem prefere não utilizar açúcar nem adoçantes artificiais, a General Brands, fabricante de sucos prontos, lançou o Top Fruit Zero Açúcar. Natural e sem conservantes, em embalagens de 1 litro (nos sabores uva, laranja, maracujá, goiaba, pêssego e manga, a R$ 3,20) e em latas de 335 ml (uva e pêssego, a R$ 1,50), estão à venda em mercearias e supermercados. SAC: 0800-7272267. Uma delícia nutritiva as barras de cereais Supino Life, nas versões Chá Verde, Colágeno, Vitamina D e Cálcio. Os preços variam de R$ 1,50 a R$ 2,00, e estão à venda em farmácias, drogarias e lojas de conveniência. SAC 0800-6441866.