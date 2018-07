Comes e bebes

Culinária alemã: Konstanz. Quem pedir o prato especial do almoço ou jantar, o Haddock a Termidor, com purê de batata, camarões e aspargos, paga R$ 82,90 e ganha uma taça de vinho tinto ou branco. A casa tem cervejas importadas e seu próprio chope. Av. Aratãs,13, Moema, tel.: 5543-4813. Cozinha francesa: no restaurante Marcel, o chef Raphael Durand Despirite homenageia os pais com seu bacalhau ao forno acompanhado de purê de alcachofras e azeite poejo. Vai custar R$ 89,00. A carta de vinhos tem mais de 100 rótulos. R. da Consolação, 3.555, Jardins, tel.: 3064-3089. Cozinha asiática e exótica: o chef do Tantra, Eric Thomas, criou um menu especial com a fusão dos souvenirs gastronômicos do Oriente. Ele garante que seus pratos incluem ingredientes exóticos e inusitados em combinações que dão certo. Famílias destemidas podem provar e adorar. Eis o menu. Entrada: frango Thai, com capim limão e camarão, servidos na cana de açúcar; prato principal, cabelo de anjo com cogumelos selvagens; sobremesa, cheesecake de chocolate e cardamomo, e café servido com sorvete de chocolate. Drink: Shooter Perfect Love, com vodca, Parfait amour e maraschino, servido em mini copo de gelo. Preço: R$ 60,00 por pessoa. Agora, se a escolha do chef não agradar a família, todos podem se servir no Mongolian Grill, onde cada um monta seu prato. É só escolher entre carnes, aves, peixes, legumes, ervas, molhos e condimentos, que serão preparados numa grande chapa pelo cozinheiro. A casa tem jardim balinês, bambus rústicos e peças de arte asiática e norte africana, além de música ambiente. Fica na R. Chilon, 364, Vila Olímpia, tels.: 3846-7112 e 3842-8874. Comida mexicana e entretenimento extra: no Pueblo Bar, se a família tiver mais de oito pessoas e for almoçar ou jantar, o pai leva uma garrafa de uísque Ballantines de presente. E o rodízio de pratos mexicanos sai a R$ 26,90 por pessoa. No teatro da casa, a partir das 20 horas, começa o Stand Up in Concert. R. Ministro Jesuíno Cardoso,104, Vila Olímpia, tel.: 3845-2140. Cardápio internacional com especialidades suíças: este é o maior atrativo do Era uma Vez um Chalezinho... A raclete, prato saboroso criado pelos pastores suíços, é a sugestão para os pais. Estes vão ganhar uma mini-raclete Romeu & Julieta (seleção de queijos mineiros tradicionais, vários tipos de goiabada e sorvete de queijo). Entre as opções salgadas, há várias escolhas, como a Original (com queijo "raclete" suíço, picles e cebolinhas) ou a Chalezinho... (seleção de queijos, salsichinhas, brócolis, batatas, tomates e presunto cru). R. Itapimirum, 11, Morumbi, tel.: 3501-9322.